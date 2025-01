Adrian Newey kondigde in begin mei zijn vertrek bij Red Bull Racing aan, toen het team nog in uitstekende vorm verkeerde. Newey onthult nu echter dat hij de problemen van Red Bull in de tweede seizoenshelft van 2024 wel degelijk aan zag komen voor hij zijn biezen pakte in Milton Keynes, en de overstap naar Aston Martin aankondigde.

De officiële rol van Newey bij Red Bull was CTO, de Chief Technical Officer, wat betekende dat hij de verantwoordelijke was voor het ontwerp van de auto. De Brit was bijna twee decennia werkachtig voor Red Bull, en ontwierp alle kampioenschap-winnende auto's van het team voor Sebastian Vettel en Max Verstappen. Voorheen kende hij ook enorm succes bij Williams en McLaren, en inmiddels is de 66-jarige Newey al ruim veertig jaar actief in de sport. In maart zal hij aan de slag gaan bij zijn nieuwe werknemer, Aston Martin, en het team voorbereiden op 2026, wanneer de reglementen flink op de schop gaan. Newey draaide aan het begin van 2024 nog mee met Red Bull, toen Max Verstappen zeven van de eerste tien Grands Prix won, maar kort na zijn vertrek begon het team al snel af te zakken.

Max kon het aan, Checo niet

Newey geeft aan dat hij in 2023 de bui al zag hangen, maar dat Verstappen met de problemen kon omgaan, tot dezen verergerden in 2024. “Natuurlijk was het ook deels te danken aan McLaren en Ferrari die hun auto's ontwikkelden en heel goed werk leverden”, vertelde hij aan Auto Motor und Sport. “Maar ik denk dat Red Bull, van wat ik kon zien, de auto van '24 en de allerlaatste fases van '23 ook moeilijker begon te worden om mee te rijden. Natuurlijk kon Max dat aan. Het paste niet bij hem, maar hij kon het aan, Checo niet. Dus in '23 begonnen we ook meer verschil te zien in de prestaties van de teamgenoten, Max en Checo."

Zelfs Max vond het moeilijk

Newey was niet meer van de partij in Milton Keynes toen het misging in 2024, en het team uiteindelijk derde eindigde in het constructeurskampioenschap. Wel heeft hij een vermoeden van wat er fout kan zijn gegaan in het denkwerk van de ingenieurs van zijn voormalige team. “Van wat ik van buitenaf kan zien, maar ik weet het niet, de jongens bij Red Bull - dit is geen kritiek - denk ik dat ze gewoon, misschien door gebrek aan ervaring, in diezelfde richting bleven gaan. En het probleem werd steeds nijpender tot het punt dat zelfs Max het moeilijk vond om te rijden.”

