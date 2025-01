De Formule 1 heeft een samenwerking met luxemerk Louis Vuitton aangekondigd. Het gaat over een contract van maar liefst tien jaar, waarin het Franse merk een 'global partner' wordt. Tevens wordt Louis Vuitton een titelpartner van de Grand Prix van Australië in maart.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van Louis Vuitton dat het logo van het merk te zien zal zijn langs de baan. Op de Olympische Spelen was het merk al te zien, en ook op het WK voetbal in 2022 werd de beker vervoerd in een Louis Vuitton-koffer, maar nooit eerder heeft het Franse bedrijf zo hard ingezet op een sport. Volgens de berichtgeving zal Louis Vuitton vooral zichtbaar zijn tijdens de openingsceremonie, en ook zullen de prijzen worden vervoerd in koffertjes van het merk met de iconische V. Dit gebeurde al bij de Grand Prix van Monaco sinds 2021, maar zal nu ook tijdens de rest van het seizoen gebeuren

“We zijn verheugd Louis Vuitton te verwelkomen als titelpartner voor onze eerste race in 2025”, zo reageert F1-voorzitter en CEO Stefano Domenicali op het nieuws. “De deelname van Louis Vuitton versterkt niet alleen de beleving van onze sport, maar viert ook de unie van luxe, vakmanschap en de hoogste expressie van competitie in de auto-industrie. 2025 wordt een episch jaar voor de Formule 1 en ik ben er trots op om het te beginnen met onze gepassioneerde partners bij Louis Vuitton.”

A Journey to Victory. #LouisVuitton is proud to partner with #Formula1, united by a shared drive for innovation, craft and precision and a mutual commitment to championing triumphs that inspire and define excellence on the global stage. Discover at https://t.co/W7Jzxy4Wdw#F1 pic.twitter.com/CGya6MRffH