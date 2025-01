Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner vindt dat Christian Horner de nodige schouderklopjes verdient na een moeizaam 2024. Horner had niet alleen op het persoonlijke vlak een aantal uitdagingen, ook het Formule 1-team begon naarmate het seizoen vorderde, steeds meer terrein te verliezen.

Red Bull Racing begon het 2024-seizoen nog feestelijk, want het team vierde haar twintigjarige bestaan. Toch waren die feestelijkheden niet van lange duur, want aan het begin van het seizoen kwam daar de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van de teams, ook vertrokken er meerdere sleutelpersonen van de succesformule. De prestaties van de RB20 waren ook ingehaald door de concurrentie, maar linksom of rechtsom is de wereldtitel bij de coureurs binnengehaald.

Artikel gaat verder onder video

'Heb onderschat hoe moeilijk het was voor Christian'

Steiner kijkt in een exclusief gesprek met GPFans terug op het turbulente jaar van de teambaas. "Ik denk dat ik heb onderschat hoe moeilijk het jaar voor Christian was. Ik denk dat hij 2024 zal herinneren als het meest waardeloze jaar van zijn leven, met alles wat er gebeurde. En we moeten hem de credits geven, hij stond altijd achter het team. En dan laten we het begin van het jaar even buiten beschouwing, dat zijn privézaken", zo neemt hij zijn pet af voor de langstzittende teambaas uit de Formule 1.

Het hele interview met Guenther Steiner bekijken? Dat kan op ons YouTube-kanaal of via de video hieronder.

Red Bull reed met één auto

Red Bull hoefde niet op Sergio Pérez te rekenen, want die was meer dan eens betrokken bij een schuiver. "Als we het hebben over het seizoen, is het duidelijk dat ze maar één rijder in het team hadden. Ze konden het constructeurskampioenschap niet verdedigen, omdat ze maar één auto hadden. Ze vochten tegen een McLaren met twee zeer goede coureurs. En ik zeg niet dat 'Checo' geen goede rijder is, maar hij was dat vorig jaar niet", legt Steiner uit.

Vertrek Newey, Wheatley en Courtenay

"Het was uiteraard een slecht jaar voor het team. Ze verloren natuurlijk enkele mensen. Ze verloren Adrian, ze verloren Jonathan, en ze gaan de strategisch engineer Will Courtenay verliezen, wat allemaal heel goede mensen zijn. En hoewel Red Bull een goede tweede lijn heeft, zijn deze mensen er al lang, ze kennen de ins en outs. Soms is het goed om nieuw bloed binnen te halen, maar het vervangen van iemand als Adrian zal moeilijk zijn. Alleen de tijd zal uitwijzen wat Christian hiervan kan maken, maar het lijkt op dit moment niet makkelijker voor hem te worden", aldus Steiner.

