Lewis Hamilton zou na het behalen van zijn zevende wereldkampioenschap eind 2020, al gesprekken hebben gevoerd met Ferrari-topman John Elkann over een eventuele transfer in de toekomst.

De Formule 1 werd eind 2023 ruw uit haar winterslaap geschud. Plots kwam het verrassende nieuws naar buiten dat Lewis Hamilton na het seizoen van 2024 bij Mercedes zou vertrekken, om een nieuw avontuur aan te gaan bij het team van Ferrari. De mededeling zorgde voor een golf aan verbazing. Niet alleen omdat Hamilton zes van zijn zeven wereldtitel bij Mercedes bij elkaar rijdt, maar ook omdat hij in de zomer van 2023 nog een contractverlenging tot eind 2025 ondertekende. Daarmee kwam er juist een eind aan de geruchten die ontstonden in mei, waarmee werd beweerd dat hij een overstap naar Ferrari zou overwegen.

Eerste werkweek Hamilton bij Ferrari

Ruim een jaar later heeft Hamilton zijn eerste werkweek in Italiaans dienstverband er inmiddels opzitten. De veertigjarige coureur meldde zich vorige week op de fabriek en verreed ongeveer dertig ronden in de Ferrari uit 2023 op het circuit van Fiorano. Deze week worden er eveneens in een oudere auto een aantal ronden verreden, dit keer op het circuit van Barcelona. De coureur uit Stevenage heeft zijn liefde voor de Italiaanse grootmacht nooit onder stoelen of banken gestoken, en noemde de overstap zelf een kinderdroom die in vervulling ging.

Ontmoeting met Elkann in 2020

Maar naar verluidt heeft Hamilton al veel eerder overwegen om zichzelf in een rode overall te laten hijsen. Het doorgaans goed ingevoerde Auto Racer meldt namelijk dat het idee van een transfer in 2020 al is ontstaan, nadat Hamilton in de slotfase van het seizoen een ontmoeting had met Ferrari-topman John Elkann. Het zou een erg plezierige ontmoeting zijn geweest, waarbij de twee het hebben gehad over hun voorliefdes voor "mode en onderzoek".

