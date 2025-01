Max Verstappen vertelt dat hij ervan houdt om de dingen niet moeilijker te maken dan ze zijn, en dat hij niet te veel wil nadenken over hoe hij invloed uit kan oefenen op bepaalde zaken. Ook al was vader Jos vroeger geen groot voorstander van die aanpak.

Max Verstappen is vandaag de dag de meest gevreesde man op de Formule 1-grid. De Nederlander legde de afgelopen vier jaar achtereenvolgend beslag op het wereldkampioenschap en staat niet alleen bekend vanwege zijn natuurlijke talent, maar ook zijn vermogen om te maximaliseren en zijn agressieve rijstijl. Verstappen heeft in zijn jongere jaren veel gehad aan de strenge opleiding van vader Jos, die in het verleden zelf ook Formule 1-coureur is geweest.

Innerlijke rust

Jos heeft altijd gezegd dat hij vooral wilde voorkomen dat Verstappen junior dezelfde fouten als hijzelf zou maken. Achteraf kunnen we rustig stellen dat de opvoeding van Jos wat betreft het racen aardig succesvol is gebleken, al is het ook een publiek geheim dat de Limburger een strenge leermeester kon zijn. Max was het in zijn jongere jaren dan ook niet op alle vlakken eens met zijn vader en mentor. Bijvoorbeeld als het aankwam op innerlijke rust.

We zien wel

"Het is een discussie die ik in het verleden vaak met mijn vader heb gevoerd", wordt Verstappen geciteerd door Speedweek. "Ik zei altijd tegen hem: 'Oké, wat maakt het uit. We zien wel.' En dan antwoordde hij: 'Wat bedoel je met 'we zien wel?' Dat is geen juiste aanpak.' Maar zo ben ik gewoon. Ik hou er niet van om te veel na te denken of dingen ingewikkeld te maken. Ik benader mijn taken ontspannen en rustig. Ik wil niet te veel nadenken over hoe ik invloed kan hebben op bepaalde dingen."

