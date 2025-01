Isack Hadjar weet het zeker: zijn doel in 2025 gaat zijn om teamgenoot Yuki Tsunoda meteen te verslaan, om zichzelf zo in de kijker te spelen bij Red Bull Racing. Hadjar liep de Formule 2-titel net mis in 2024, maar werd alsnog gepromoveerd naar Visa Cash App RB, waar hij de garage zal delen met Tsunoda.

De Japanner is weliswaar gepasseerd door Red Bull Racing, die er voor kozen om Liam Lawson de plek van Sergio Pérez in te laten nemen, maar hij heeft zijn laatste drie teamgenoten overtuigend verslagen. Nyck de Vries werd in zeven van de negen races die beide coureurs finishten verslagen door Tsunoda, en ook is de stand in de kwalificatie 8-2. Hetzelfde geldt voor Daniel Ricciardo en Lawson, alhoewel Lawson in 2023 wel twee punten wist te scoren in zijn vijf races bij AlphaTauri, iets wat Tsunoda in die periode niet deed. Red Bull heeft echter gekozen voor Lawson door zijn karakteristiek om zich erg snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden, en omdat Tsunoda inmiddels vier hele seizoenen heeft gereden in de sport, terwijl de Nieuw Zeelander slechts elf Grands Prix aan ervaring heeft, verspreid over twee seizoenen, en in die tijd al vergelijkbaar rendeerde met de Japanner. Nu zal de 20-jarige Hadjar het op moeten nemen tegen de meest ervaren coureur in de geschiedenis van VCARB/AlphaTauri/Toro Rosso.

Dat is mijn enige doel

Hadjar is een van de vijf rookies in 2025, ook al hebben zowel Jack Doohan als Ollie Bearman al hun debuut gemaakt in een Formule 1-race. De jonge coureur denkt echter meteen competitief te kunnen zijn in zijn eerste jaar, en weet dan ook wat zijn doel is voor 2025: korte metten maken van Yuki Tsunoda. “Ik weet dat mijn ervaring in de F1 beperkt is," zo vertelde Hadjar bij het Franse Canal Plus. "Het niveau op de grid is erg hoog. Uiteindelijk ken ik mezelf. Ik weet dat als ik in de auto stap, ik Tsunoda wil verslaan. Dat is het enige echte doel, vooral in deze raceklasse waar we niet allemaal dezelfde auto hebben. Het is het enige echte doel dat ik concreet heb.”

