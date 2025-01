Formule 1-journalist Mark Hughes zag Red Bull-teambaas Christian Horner tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi een aantal uren in de motorhome van Aston Martin zitten. De afgelopen weken werden de geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen de kop in gedrukt, maar volgens Hughes zit er meer achter en hij wijst dan ook naar het bezoekje van de Red Bull-teambaas.

De afgelopen weken is de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing onder een vergrootglas gelegd. De Nederlander bezit nog altijd een contract dat hem tot 2028 bij het Oostenrijkse team houdt, maar volgens Hughes, die bij MotorsportMagazine zijn verhaal doet, zijn contracten slechts een startpunt om te onderhandelen. Bij Red Bull is er toch wel wat onzekerheid over de toekomst met de aanstaande combinatie Red Bull Ford. De huidige motorpartner, Honda, sluit namelijk aan bij Aston Martin evenals ontwerper Adrian Newey.

'Horner zat tijdens GP van Abu Dhabi uren in motorhome Aston Martin'

De Daily Mail wist onlangs te brengen dat Aston Martin maar liefst 1 miljard pond zou overhebben voor Verstappen en hoewel Hughes dat gigantische bedrag niet aanhaalt, vermoedt hij wel dat er iets speelt. "Horner bracht een paar uur door in de Aston Martin-motorhome tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Onderhandelen over het toestaan dat Newey eerder bij Aston kan beginnen dan de afgesproken datum van 1 maart? We zitten inmiddels halverwege januari en hij is nog niet begonnen, dus misschien ging het daar niet over", zo vraagt hij zich af. Een eventuele ruil tussen Fernando Alonso en Verstappen ziet hij wel gebeuren: "Wat als het ging over het uitwerken van de voorwaarden om Max twee jaar eerder te laten gaan – en in ruil daarvoor Alonso binnen te halen?"

Deal tussen Aston Martin en Red Bull in de maak?

Dat een eventueel vertrek van Lance Stroll niet wordt besproken, heeft te maken met het feit dat vader Lawrence zijn zoon niet zomaar op straat zal zetten. Hughes beargumenteert de mogelijke ruil dan ook: "Eén jaar met Alonso geeft het team in ieder geval de tijd om andere opties binnen of buiten de Red Bull-stal te overwegen, terwijl er nog steeds een megaster in een van de auto's zit." Daarnaast wijst Hughes naar bronnen die wel degelijk benadrukken dat er iets speelt tussen de twee teams. "Er lijkt iets gaande te zijn tussen Aston Martin en Red Bull, en er zijn bronnen die suggereren dat Verstappen daar deel van uitmaakt", aldus Hughes.

