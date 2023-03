Brian Van Hinthum

Woensdag 22 maart 2023 09:39

Eén van de mannen die in de openingsfase van het nieuwe seizoen het meeste indruk weet te maken, luistert naar de naam Fernando Alonso. Hoewel de Spanjaard langzamerhand de 42 aantikt, lijkt hij nog altijd razendsnel te kunnen rijden. Robert Doornbos denkt dat Alonso zelfs als titelkandidaat gezien kan worden.

Alonso zal zondagavond in Djedda toch een achtbaan aan emoties hebben beleefd. De Spanjaard mocht naar het podium om de bokaal voor de derde plek op te halen, maar zag na afloop ineens zijn P3 in rook opgaan toen de FIA besloot hem op een tijdstraf van tien seconden te trakteren wegens het niet correct uitvoeren van zijn tijdstraf die hij bij de start van de race opliep. Enkele uren na de race mocht de tweevoudig wereldkampioen echter alsnog juichen. De beslissing werd namelijk door de wedstrijdleiding teruggedraaid, waardoor niet George Russell maar Alonso toch de beker mee naar huis mocht nemen. Zodoende was zijn tweede podium van het jaar een feit.

Ook Alonso is titelkandidaat

Dat betekent dan weer dat hij voor de tweede keer op rij vijftien punten mag bijschrijven en zijn totaal nu op dertig punten komt en dus een derde plek in het wereldkampioenschap. Doornbos denkt dat de Spanjaard - ondanks het feit dat Max Verstappen oppermachtig lijkt - gewoon als kampioenskandidaat genoemd mag worden. "Hij is titelkandidaat, natuurlijk!", stelt Doornbos in gesprek met Motorsport.com. "Dat moet je wel toegeven. Als je zo'n goede auto hebt... [de auto van] Lance Stroll was niet betrouwbaar, maar hij is wel snel. Op twee verschillende types circuit kon Alonso echt gewoon meedoen voor de podiumplekken", zegt Doornbos tegenover Motorsport.com.

Max is de man

De oud-coureur vervolgt: "Ze missen nog wel een beetje snelheid ten opzichte van de Red Bull, maar over een heel seizoen... Het is natuurlijk een marathon, geen sprint. Als hij 23 weekenden met die variatie aan circuits altijd competitief gaat zijn, dan maak je echt wel serieus kans. Dat voelt hij zelf ook, want je ziet hem stralen en glunderen. Ik heb geen foto gezien dat hij chagrijnig kijkt", constateert Doornbos. Desalniettemin blijft Verstappen de topfavoriet. "Ik denk dat hij wel heel goed beseft dat hij niet de pace van Verstappen heeft voor wat betreft de snelheid in de auto. Max is nu ook wel dé man op de grid. Als Alonso kan aanhaken en profiteren van een foutje, zoals op zaterdag gebeurde, dan doet hij dat natuurlijk meteen", besluit hij.