Frits van Amersfoort heeft Liam Lawson van advies voorzien. Volgens de teameigenaar doet de Kiwi er goed aan om zijn kans af te wachten, zolang hij bij Red Bull Racing naast Max Verstappen rijdt.

Liam Lawson maakt aankomend Formule 1-seizoen zijn debuut bij het team van Red Bull Racing. De 22-jarige coureur uit Nieuw-Zeeland is vanuit zusterteam Racing Bulls gepromoveerd, nadat het contract van Sergio Pérez eind 2024 werd ontbonden. Een unieke kans voor de rijder die in 2023 en 2024 indruk maakte met zijn seizoensdelen naast Yuki Tsunoda, maar er schuilt ook gevaar in het zijn van de teammaat van Max Verstappen. Lawson zou niet de eerste zijn die kopje-onder gaat naast de inmiddels viervoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Er schuilt gevaar in het rijden naast Verstappen

Frits van Amersfoort, eigenaar van Van Amersfoort Racing, heeft ervaring met beide heren. In 2018 debuteerde Lawson in Europa bij het team van de Nederlander. "Het wordt interessant om te zien hoe hij zich bij Red Bull handhaaft", vertelt hij in gesprek met Motorsport.com: "Er schuilt - daar zijn de kenners het wel over eens - een groot gevaar in het rijden naast Max. Was Sergio Pérez nu echt zo slecht, of is hij mentaal kapotgemaakt? Of heeft hij zichzelf misschien mentaal kapotgemaakt? Voor mij als buitenstaander is dat moeilijk te beoordelen. Maar ik spreek uit ervaring als ik zeg dat de Verstappens niet de makkelijksten zijn. Die laten in principe geen ruimte voor wie dan ook."

Tweede viool spelen

Van Amersfoort vervolgt: "Als hij slim is, accepteert hij dat hij in het begin even tweede viool moet spelen. Er komt vanzelf een moment dat Max besluit dat het tijd is om een andere weg in te slaan of te stoppen. Dat zal voor Liam het moment zijn om toe te slaan. Tot het zover is, hoop ik dat Liam en Max een relatie ontwikkelen waarbij ze elkaar helpen, in plaats van dat ze elkaar tegenwerken", klinkt het.

Gerelateerd