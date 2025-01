Afgelopen woensdag zagen we Lewis Hamilton voor het eerst in actie namens Ferrari op Fiorano. Hamilton reed zo'n 89 kilometer op het privécircuit, maar zal nog vijf dagen gaan testen, waaronder in de Ferrari van 2024, voordat de officiële testdagen beginnen in Bahrein.

Ook al werd de transfer van Hamilton naar Ferrari inmiddels bijna een jaar geleden aangekondigd, kwamen de eerste foto's van de zevenvoudig kampioen in de kleuren van het team vorige week pas naar buiten. Hamilton is nu officieel begonnen aan zijn avontuur in Maranello, maar heeft slechts een maand bij Ferrari voordat de testdagen beginnen in Bahrein op 26 februari. De Brit zal flink moeten wennen aan zijn nieuwe werkomgeving, gezien hij zijn hele carrière met Mercedes-motoren heeft gereden, en ook altijd in Engeland werkachtig is geweest. Wel is zijn voormalige fysiotherapeut en assistente Angela Cullen weer teruggekeerd bij de 40-jarige coureur na een breuk van twee jaar. Cullen en Hamilton werkten nauw samen tussen 2016 en 2022, de meest succesvolle periode uit de loopbaan van de man uit Stevenage.

Artikel gaat verder onder video

Waar en wanneer test Lewis Hamilton voor Ferrari?

Waar de eerste testdag op Fiorano plaatsvond, zal Ferrari nu naar het Circuit de Catalunya - thuishaven van de Grand Prix van Spanje - reizen om verdere data te vergaren. Ferrari zal eerst vanaf 28 tot en met 30 januari testen in Montmeló in de TPC, (Testing of Previous Cars) met de auto van 2023, de SF-23. Hamilton en Charles Leclerc mogen bij elkaar 1000 km rijden verdeeld over vier dagen, waarvan één dag en 131 kilometer al zijn 'uitgegeven' op woensdag in Fiorano. Wat overblijft zijn 186 ronden bij elkaar, het equivalent van iets minder dan drie keer de Grand Prix van Spanje rijden. Ferrari zal hopen op droog weer, maar op donderdagmiddag wordt momenteel neerslag verwacht in Catalonië. Leclerc reed op woensdagmiddag zijn 14 ronden op Fiorano ook al in de regen.

Hamilton maakt ook kilometers in de SF-24

Het TPC-krediet is na donderdag op, maar Ferrari zal volgende week alsnog deelnemen aan een test in Barcelona. Het team gaat samen met McLaren meedoen aan een Pirelli-test op dinsdag 4 en woensdag 5 februari in de SF-24, een unieke kans voor Hamilton om in de Ferrari van 2024 te rijden, een auto die in de handen van Charles Leclerc en Carlos Sainz Junior goed was voor vijf overwinningen. De auto zal echter wel speciaal zijn afgesteld om de banden van 2026 mee te testen, die als onderdeel van de nieuwe technische reglementen aanzienlijk dunner zullen zijn. Zowel Leclerc en Hamilton zullen deelnemen aan deze test, maar voor Hamilton is het een gouden kans om meer ervaring op te doen in een auto die dichterbij de auto van 2025 zal zitten.

Gerelateerd