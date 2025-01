Mercedes presenteert W16 pas 48 uur voor aanvang Formule 1-testdagen

Het Formule 1-team van Mercedes stelt het geduld van haar achterban op de proef. De Duitse renstal, dat komend seizoen rijdt met Andrea Kimi Antonelli en George Russell achter het stuur, heeft vandaag bekendgemaakt dat het haar nieuwe 2025-auto, de W16, pas op 24 februari zal onthullen.

Hoewel alle Formule 1-teams op dinsdag 18 februari in de O2 Arena in Londen hun nieuwe liveries voor het komende seizoen zullen onthullen tijdens het nieuwe F1 75 Live-event, gaan we op deze dag nog niet de echte nieuwe 2025-auto's zien. Red Bull Racing is het enige team dat op dezelfde dag ook daadwerkelijk haar nieuwe wapentuig zal presenteren. De overige teams doen dit op een ander moment. Williams doet dit opvallend genoeg zelfs al vóór het F1 75 Live-evenement. Zij trekken het doek al op 14 februari van hun fonkelnieuwe bolide. Maar wie met smart zit te wachten op de nieuwe W16 van Mercedes, moet iets meer geduld hebben, zo heeft het team zojuist bekendgemaakt in een persbericht.

Mercedes komt 48 uur voor testdagen met W16 op de proppen

Mercedes zal pas 48 uur voor aanvang van de testdagen in Bahrein ten tonele verschijnen met de W16. "De Mercedes-AMG F1 W16 E Performance, de 2025-auto van het team, wordt onthuld op maandag 24 februari", zo laat de Duitse renstal weten. Maar zelfs op die dag moeten de fans van Mercedes het enkel en alleen doen met statische beelden van de nieuwe auto. De W16 zal via foto's op onder meer social media en de website van Mercedes te zien zijn, maar een ronkende motor hoeven we nog niet te verwachten. Deze zogenoemde shakedown staat pas op dinsdag 25 februari op het programma. Dan zal de W16 voor het eerst echt het circuit opgaan. Dit is amper 24 uur voor de start van de testdagen, die eveneens in Bahrein plaatsvinden.

"Aan het einde van dinsdag (25 februari) zal er ook een videopersberichtpakket beschikbaar zijn, met interviews met Toto Wolff, George Russell en Kimi Antonelli", zo laat Mercedes weten. Wil je weten wanneer de andere F1-teams hun nieuwe auto voor 2025 gaan onthullen? Bekijk dan even dit artikel.

The F1 W16. Coming soon 👀 pic.twitter.com/GuZ8HUrzi4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 27, 2025

