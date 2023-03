Lars Leeftink

Het seizoen 2023 is fantastisch gestart voor zowel Max Verstappen als Sergio Pérez, maar het ging niet probleemloos. Beide coureurs zijn in 2023 al tegen problemen aangelopen en zien Red Bull dit graag oplossen richting Australië en de rest van het seizoen.

Zowel Pérez als Verstappen hebben in 2023 al te maken gehad met betrouwbaarheidsproblemen. Daar waar veel mensen meteen aan de motor moeten denken, gaat het tot nu toe bij de RB19 vooral om de aandrijfas en de versnellingsbak. Beide coureurs zijn sinds Djedda al bezig met hun tweede versnellingsbak. Ondanks dat zowel Pérez als Verstappen al een pole position, een overwinning en een tweede plaats achter hun naam hebben staan, is er voor genoeg reden om bezorgt te zijn voor de coureurs van Red Bull.

Pérez duidelijk richting Red Bull

Pérez zegt in gesprek met Motorsport.com dat Red Bull er echt werk van moet maken om de betrouwbaarheid te verbeteren. "We hebben het afgelopen zondag ook gezien bij Aston Martin. Op een bepaald moment gaat het ons ook raken en dus moeten we daar hard aan werken. In Bahrein hebben we geluk gehad dat we in zo'n comfortabele positie zaten. Als we daar tot het einde vol hadden moeten pushen, dan hadden we de race misschien niet uitgereden. Er zijn momenteel veel zorgen over de betrouwbaarheid en ik hoop vooral dat we daar op de korte termijn niet door getroffen worden."

Verstappen sluit zich aan bij Pérez

Verstappen sluit zich in reactie op zijn Mexicaanse teamgenoot aan bij zijn woorden. "We moeten het op dat vlak beter doen als team, maar we moeten ook soepelere weekenden hebben. Dat zou in ieder geval wel fijn zijn." Voor nu staat Red Bull in beide kampioenschappen net zoals vorig jaar met afstand bovenaan en is er puur op basis van de prestaties niet veel aan de hand.