Lewis Hamilton en Charles Leclerc maakten al hun eerste meters van 2025 in Fiorano, en het Ferrari-duo zal binnenkort verder testen op het Circuit de Catalunya. Ook zal Hamilton voor het eerst in de Ferrari van 2024 kunnen rijden, de SF-24, in een Pirelli-test waarin de nieuwe banden voor 2026 worden gebruikt.

Op woensdag was Hamilton voor het eerst te zien in een Ferrari Formule 1-auto, iets wat hij zelf beschreef als een van de beste momenten van zijn leven. De Brit reed in totaal zo'n dertig ronden op Fiorano, wat zich vertaalt naar 89 kilometer, terwijl Leclerc slechts 42 kilometer aflegde op een koude en vochtige baan. Elke Formule 1-coureur mag duizend kilometer rijden in de TPC, de Testing of Previous Cars, maar dit moet wel gebeuren in auto's van minimaal twee jaar oud. Dit is waarom Hamilton en Leclerc de SF-23 gebruiken, de Ferrari van 2023, en ook in Montmeló zal dit weer het geval zijn voor de eerste drie dagen.

Artikel gaat verder onder video

Wanneer testen Hamilton en Leclerc in Barcelona?

Alhoewel het in Barcelona en Montmeló in januari ook koud en vaak nat is, zal Ferrari het er toch op wagen om op het Circuit de Catalunya de meerderheid van de tests uit te voeren. De ingeplande testdagen van Ferrari staan op 28, 29 en 30 januari volgens het Italiaanse AutoRacer. De regels van de TPC stellen ook dat er niet twee auto's tegelijk mogen worden gebruikt, hetgeen betekent dat Leclerc en Hamilton één SF-23 moeten gaan delen op het Spaanse circuit, waar Max Verstappen in 2016 zijn eerste Grand Prix won. Zowel Hamilton als Leclerc hebben nog meer dan 900 kilometer die ze mogen rijden in de SF-23, wat zich vertaalt naar ongeveer 200 ronden over het Circuit de Catalunya - het equivalent van ongeveer drie keer de Grand Prix van Spanje rijden.

Hamilton gaat ook in SF-24 rijden

AutoRacer meldt ook dat enkele dagen na de TPC, Ferrari samen met McLaren ook deel zullen nemen aan een bandentest van Pirelli. De auto's van 2024, de SF-24 en de MCL38 zullen hiervoor worden gebruikt in een specifieke configuratie, en worden voorzien van de nieuwe experimentele banden voor 2026. De banden zullen volgend jaar aanzienlijk smaller worden - 25mm smaller op de vooras en 30mm smaller op de achteras - wat betekent dat Pirelli zo veel mogelijk data moet verzamelen om de transitie goed te laten verlopen. De Pirelli-test biedt Hamilton een unieke kans om twee dagen lang te rijden in de SF-24, de Ferrari van 2024 die in de handen van Leclerc en Carlos Sainz Junior vijf Grands Prix won, en bijna de constructeurstitel won.

Gerelateerd