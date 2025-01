Lewis Hamilton heeft via Instagram zijn dank uitgesproken aan het Ferrari-personeel en de gigantische achterban van de Italiaanse grootmacht. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn eerste werkweek in het rood erop zitten.

De wereld van de Formule 1 staat al enige tijd in het teken van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen maakte eind 2023 bekend dat hij het team van Mercedes een jaar later zou gaan verlaten, om in de herfstdagen van zijn carrière "een kinderdroom" uit te laten komen door de overstap naar Ferrari te maken. Het is een van de meest geanticipeerde transfers van de afgelopen jaren, en inmiddels heeft de 40-jarige Brit zijn eerste werkweek bij Ferrari er dan eindelijk opzitten.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton spreekt dank uit

Op maandag werden er door zowel Ferrari als Hamilton zelf voor het eerst foto's van Hamilton gedeeld op de fabriek van de grootmacht, waarna er al snel kiekjes van de Brit in zijn rode raceoverall volgden. Woensdagochtend was het tijd om voor het eerst achter het stuur van een Ferrari te stappen. Tijdens een TPC-test reed Hamilton zo'n dertig ronden op he circuit van Fiorano. Op Instagram heeft Hamilton zowel het Ferrari-personeel als de Tifosi bedankt voor het warme welkom.

Gerelateerd