Charles Leclerc noemt het een fijn moment om te kunnen zien hoe Lewis Hamilton woensdagochtend zijn eerste officiële meters voor het team van Ferrari reed, tijdens een testdag op het circuit van Fiorano.

Het team van Ferrari organiseerde woensdagochtend een TPC-test op het circuit van Fiorano. Bij een TPC-test moet er gereden worden met een auto van minimaal twee jaar oud. Charles Leclerc maar ook Lewis Hamilton namen daarom plaats in de SF-23, de auto van het seizoen van 2023. Waar de zevenvoudig wereldkampioen voor de lunch ongeveer dertig ronden verreed, was het in de middag de beurt aan de Monegask. Het doel van de testdag was volgens teambaas Fred Vasseur om de teams in de garage even warm te laten draaien, maar uiteraard ging het eigenlijk vooral om de eerste meters van Hamilton in het rood.

Geweldig gevoel

"De eerste dag dat je weer in de auto zit na de vakantie, is altijd een geweldig gevoel", blikt Leclerc terug op de testdag tegenover onder andere Motorsport.com. "Het is goed om weer op de baan te zijn en om te zien dat er zoveel fans komen kijken. Het is heel motiverend om al deze opwinding rondom het team te voelen. Het was een goede dag, ondanks dat het een beetje regende toen ik reed."

De eerste meters van Hamilton

De Monegask vervolgt: "Het was natuurlijk fijn om Lewis zijn eerste ronden in een Ferrari te kunnen zien rijden, dat was voor het team en voor hem een bijzonder moment. Ik kijk er naar uit om volgende week weer in de auto te stappen en echt hard aan de slag te gaan voor het aanstaande seizoen."

