Brian Van Hinthum

Dinsdag 21 maart 2023 16:10

De gezichtsuitdrukking van Jos Verstappen na de Grand Prix van Saoedi-Arabië deed de nodige stof opwaaien, al bleek later wel dat de vader van Max Verstappen zijn felicitaties gaf aan Sergio Pérez. Pedro de la Rosa springt nu in de bres voor zijn voormalig teamgenoot, al heeft Damon Hill zo zijn twijfels bij de oprechtheid van dat antwoord.

Eén van de meest besproken momenten na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië was toch de manier hoe Verstappen senior in beeld stond op het moment dat Pérez de overwinning vierde met de monteurs van Red Bull Racing. De oud Formule 1-coureur leek er maar beteuterd en chagrijnig bij te staan toen de teamgenoot van zijn zoon het feestje kwam vieren met de uitgelaten Red Bull-medewerkers. Die beelden zorgden voor het internet op een storm aan kritiek voor de onsportief ogende Jos.

Bijval van De la Rosa

Later bleek echter uit nieuwe beelden dat Verstappen zijn felicitaties gaf aan Pérez, al was het kwaad toen al geschied. Met name in Mexico werd er met scherp geschoten op de 51-jarige Verstappen. De race in Djedda wordt nabesproken in de F1 Nations-podcast en ook het moment van Jos komt aan de orde. De la Rosa neemt het op voor zijn Arrows-teamgenoot uit 2000. "Jos the Boss. Hij was eigenlijk een hele goede teamgenoot. We konden het heel goed vinden en hadden nooit problemen samen", zegt de Aston Martin-ambassadeur.

Hill heeft zijn twijfels

De Spanjaard vervolgt: "Hij was altijd heel recht voor z'n raap en dat is wat je precies nodig hebt van een teamgenoot. Tafelgenoot Hill heeft zo zijn twijfels. "Ik weet niet zeker of Pedro hier helemaal oprecht is", claimt de oud-wereldkampioen. De la Rosa laat dat vervolgens niet op zich zitten. "Hij was een goede teamgenoot, eerlijk waar. We waren competitief. Het is goed om een teamgenoot te hebben die je een beetje pusht. Ik haat het om een gemakkelijke teamgenoot te hebben", besluit hij.