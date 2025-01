FIA-steward Johnny Herbert is van mening dat Max Verstappen het in 2025 zwaar gaat krijgen. Herbert ziet parallellen tussen de terugval van Red Bul Racing en de problemen waar Mercedes sinds het grondeffect-tijdperk last van heeft en stelt dat McLaren en Ferrari de zaakjes beter voor elkaar hebben.

Het nieuwe seizoen gaat in maart van start in Melbourne. De teams zitten momenteel in de voorbereiding op het nieuwe spektakel, waarbij de koningsklasse het laatste seizoen van het huidige tijdperk Formule 1 ingaat. Vanaf 2026 zullen er namelijk nieuwe auto's zijn, maar ook gloednieuwe motoren. Eind 2024 heeft laten zien dat de teams dicht bij elkaar zitten en Herbert gaat bij Casinoutanspelpaus.io in op het nieuwe jaar.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen legt uit waarom hij niet mikt op een bepaald aantal kampioenschappen

Herbert ziet Red Bull zelfde uitspraken doen als Mercedes

Voor Red Bull Racing ziet Herbert het somber in, hoewel hij wel stelt dat het team zich in de slotfase van het seizoen enigszins heeft hersteld. "Het enige positieve voor Red Bull na vorig jaar was eigenlijk hoe ze het seizoen hebben afgesloten. Ze sloten het seizoen behoorlijk sterk af, om eerlijk te zijn, en ze waren een kracht om rekening mee te houden." Wel wijst Herbert naar de problemen met de RB20 en trekt hij de vergelijking met Mercedes: "Maar zoals we zagen met Lando Norris, wist hij toch beter te presteren dan Max Verstappen. Dus met het nieuwe seizoen in zicht weet Red Bull wat er misging. Ik herinner me dat Mercedes hier een paar jaar geleden over sprak: 'We weten waar we de fout in zijn gegaan met het ontwerp van onze auto', maar de resultaten lieten zien dat ze het niet helemaal doorhadden. Je kunt dat allemaal zeggen, maar het bewijs zit hem in de praktijk, als de wielen echt gaan draaien tijdens de tests, en nog meer als we in Australië aankomen."

Concurrentie

Desondanks gelooft Herbert dat concurrentie het beter voor elkaar heeft en de Brit wijst dan ook naar de Scuderia: "Red Bull heeft nog steeds een goede basis. Ik weet alleen niet zeker of ze de algehele kracht hebben zoals McLaren, Mercedes en Ferrari, die nu Lewis Hamilton hebben. Ik denk dat er een kleine wending aankomt in wie de beste zal zijn."

Gerelateerd