Netflix maakt lanceerdatum zevende seizoen Drive to Survive bekend

Netflix heeft de lanceerdatum voor het zevende seizoen van de populaire serie Drive to Survive officieel bekendgemaakt. De volledige reeks is vanaf 7 maart 2025 op de streamingdienst te bekijken.

De Netflix-serie Drive to Survive is inmiddels uitgegroeid tot een begrip onder Formule 1-fans. De streamingdienst werpt middels deze 'documentaire' een blik achter de schermen bij de deelnemende teams en volgt alle actie op en naast de baan op de voet. Ook is het productieteam niet vies van een beetje (overdreven) showbusiness. Als je in het achterhoofd houdt dat onderlinge rivaliteiten en akkefietjes vaak ietwat overdreven worden, kijkt het verder best lekker weg. Vanaf 7 maart 2025 kijk je de hele reeks in één keer op Netflix.

Zevende seizoen Drive to Survive

De producenten schromen het niet om bepaalde gebeurtenissen enigszins op te blazen. Dat zorgde er in het verleden al eens voor dat Max Verstappen besloot geen deel te nemen aan de serie. Hij verscheen niet in het vierde seizoen, omdat hij vond dat er rivaliteiten tussen hem en andere coureurs werden gecreëerd, die in het echt niet bestonden. Na een goed gesprek met de producenten, en de afspraak dat de viervoudig wereldkampioen inzicht krijgt in wat er wel en niet in het eindproduct wordt gemonteerd, is echter ook de Limburger weer van de partij. Al zij het in beperkte mate.

New season, fresh rivalries.



Formula 1: Drive to Survive returns to Netflix on 7 March 2025 🏁#F1 pic.twitter.com/OCzBtliVsx — Formula 1 (@F1) February 7, 2025

