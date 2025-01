Lewis Hamilton is op maandag begonnen aan zijn langverwachte dienstverband bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een heuse Hamilton-gekte weten te ontketenen en de burgemeester van Maranello zou richting woensdag zelfs een 'noodtoestand' hebben uitgeroepen.

De Scuderia beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dat seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Maandag aanwezig

Na lang wachten was het op maandag dan eindelijk zover: Hamilton begon aan het volgende avontuur in zijn loopbaan en zette voet op Italiaanse bodem, in Maranello om precies te zijn. De Britse coureur werd daar als een grootheid ontvangen door de doorgaans zeer fanatieke Italiaanse tifosi. Op online beelden is te zien hoe druk het voor de poorten van de Ferrari-fabriek was. De voorspelde Hamilton-gekte bleek inderdaad enorm gaande te zijn. De Brit nam bovendien de tijd om een aantal handtekeningen uit te delen en filmpjes te maken met zijn nieuwe fans.

Noodtoestand

Op vermoedelijk woensdag staat zijn eerste test in een Ferrari op het programma op het circuit van Fiorano en bij de autoriteiten in de regio is de vrees groot. F1-Insider rapporteert dat burgemeester Luigi Zironi zelfs een 'noodtoestand' heeft uitgeroepen in het gebied. Bovendien zijn omliggende steden gevraagd om steun in het opvangen van de hordes wilde fans die verwacht worden in het plaatsje om een glimp van de Brit op te vangen. Motorsport.com weet dan weer te melden dat alle hotels in de omgeving volgeboekt zijn. De politie zet ondertussen in op aangescherpte maatregelen rondom de fabriek en het circuit.

