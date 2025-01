Helmut Marko is benieuwd naar wat Andrea Kimi Antonelli aankomend seizoen kan laten zien bij Mercedes. Volgens de Red Bull-topman kan de achttienjarige Italiaan een gevaar vormen voor teammaat George Russell.

Het nieuws van eind 2023 dat Lewis Hamilton het team van Mercedes zou verlaten om de overstap naar Ferrari te kunnen maken, luidde het afgelopen jaar een enorme stoelendans in de Formule 1 in. Zo moest Carlos Sainz bij de Italiaanse grootmacht vertrekken om plaats te maken voor de zevenvoudig wereldkampioen, terwijl Mercedes plots op zoek moest naar een vervanger. Na maanden van speculatie, werd bekend dat teambaas Toto Wolff besloot om de destijds zeventienjarige Andrea Kimi Antonelli vanuit de Formule 2 te promoveren.

Antonelli naar Mercedes

Een opvallende zet, aangezien het zelden voorkomt dat een coureur in de Formule 1 debuteert bij een topteam, laat staan op zo'n jonge leeftijd. Wolff is er echter heilig van overtuigd dat Antonelli de volgende grote ster van de sport zal worden. Tijdens het raceweekend in Monza mocht Antonelli in zijn thuisland als rookie een vrije training voor het team verrijden. De eerste drie ronden liet hij zien wat Wolff zo indrukwekkend aan hem vond, maar de vierde ronde vloog hij van de baan.

Een gevaar voor Russell

"We hebben in Monza het talent van Antonelli kunnen gezien, al begrijp ik niet waarom ze hebben gekozen om hem op dat circuit in de auto te zetten", vertelt Helmut Marko bij Sport.de. "In de eerste drie ronden was hij ontzettend snel, maar in de vierde ronde vloog hij de vangrail in. Hij heeft goede vaardigheden. Ik denk dat als hij die goed inzet, hij een gevaar kan zijn voor Russell."

