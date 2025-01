Lewis Hamilton is op maandag begonnen aan zijn langverwachte dienstverband bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een heuse Hamilton-gekte weten te ontketenen in Ferrari en op maandag verzamelden grote hordes tifosi zich in Maranello om een glimp van de Brit op te vangen.

De Scuderia beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dat seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Drukte voor Lewis

Na lang wachten was het op maandag dan eindelijk zover: Hamilton begon aan het volgende avontuur in zijn loopbaan en zette voet op Italiaanse bodem, in Maranello om precies te zijn. De Britse coureur werd daar als een grootheid ontvangen door de doorgaans zeer fanatieke Italiaanse tifosi. Op online beelden is te zien hoe druk het voor de poorten van de Ferrari-fabriek was. De voorspelde Hamilton-gekte bleek inderdaad enorm gaande te zijn. De Brit nam bovendien de tijd om een aantal handtekeningen uit te delen en filmpjes te maken met zijn nieuwe fans.

need no less than this on wednesday pic.twitter.com/AtyvHPWBiE — clara (@leclercsletters) January 20, 2025

john elkann trying to usher lewis out 😭😭 pic.twitter.com/zXA0pWdoN9 — sim (@sim3744) January 20, 2025

