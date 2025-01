Bas Schothorst, voormalig autocoureur, stelt dat Liam Lawson nu al gedoemd is om te mislukken bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. Volgens de Nederlander maakt Verstappen 'je kapot' als teamgenoot.

In de podcast F1 aan Tafel gaat Schothorst in op het aanstaande jaar van Lawson bij Red Bull Racing. Erg zeker van goede prestaties van Lawson klinkt hij nog niet. "Hij is maar twee keer kampioen geworden en dat was beide keren in Nieuw-Zeeland, in z’n thuisland. Hij is geen super-supertalent, zoals Russell, Hülkenberg en Vettel. Dat waren jongens die elk jaar kampioen werden in de klassen daaronder. Dat is Lawson niet."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Fans zien Hamilton starten aan avontuur bij Ferrari: 'Zet zijn reputatie op het spel'

'Verstappen kilt je echt als teamgenoot'

Waar Schothorst zich vooral druk om maakt, is dat Lawson teamgenoot wordt van Verstappen en de gevolgen die dat gaat hebben. "Max [Verstap[pen] kilt je echt als teamgenoot. Dat begint nu al een beetje met Jos, die zich gaat ontfermen over hoe Lawson moet gaan rijden. Die jongen is al begraven voordat het begint. Ze zien natuurlijk potentie in Lawson. Dat is de reden dat ze voor hem hebben gekozen. Het is een jonge jongen en hij heeft het goed gedaan. Prima. De berichtgeving vind ik ook verwarrend. De ene keer kom Helmut Marko uit de hoek met: Tsunoda is sneller. Dan hoor je ergens anders weer dat het Lawson was, of zelfs die derde rijder, Hadjar."

Lawson te aardig en complimenteus richting Verstappen?

Volgens Schothorst is Lawson ook al met de verkeerde instelling begonnen bij Red Bull. "Die interviews van Lawson nadat hij aangekondigd werd. Hij ging zo die underdogrol in. 'Ik vind het zo mooi om met Max te rijden, ik moet heel veel van hem leren, natuurlijk zit ik er eerst achter'. Wat is dat nu voor instelling? Natuurlijk zit je er eerst achter, maar zo begin je toch niet aan een seizoen? Je kan wel zeggen: Ik verwacht heel dicht achter Max te zitten. Nu hemelt hij hem wel heel erg op. Lawson is een good guy. Het is een sympathieke jongen. Hij doet het ook leuk in die interviews, maar ik heb er mijn bedenkingen bij. Je moet jezelf ook niet te veel wegcijferen. Kom op, een beetje optimisme. Ik denk dat het een heel groot afbreukrisico is om hem in die auto te zetten."

Gerelateerd