Lewis Hamilton komt naar verluidt op 22 januari voor het eerst in actie namens Ferrari tijdens een TPC-test, maar volgens het Italiaanse RMC Motori kan dat ook een afleiding van de Italiaanse grootmacht zijn, om chaos te vermijden.

Lewis Hamilton verraste voorafgaand aan het seizoen van 2024 vriend en vijand, toen het nieuws naar buiten werd gebracht dat hij vanaf aankomend seizoen voor het team van Ferrari uit zal gaan komen. De 40-jarige Brit reed ruim elf jaar voor het team van Mercedes, en verzilverde in Duits dienstverband zes van zijn zeven wereldkampioenschappen. In de zomer van 2023 tekende hij nog een contractverlenging tot eind 2025, dus de beslissing van Hamilton om te vertrekken, zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen.

TPC-test Hamilton

Na een jaar speculeren is het moment dan nu eindelijk daar. De officiële start van het 2025-seizoen laat nog even op zich wachten, maar volgens verschillende Italiaanse media neemt Hamilton deze week voor het eerst plaats achter het stuur van een Ferrari. Het zou hierbij gaan om de F1-75, de auto van 2022. Teams mogen namelijk alleen testen onder het mom van een zogeheten TPC-test: Testing Previous Cars. Hierbij gaat het om het testen van auto's van minimaal twee jaar oud.

Hamilton-gekte voorkomen

Volgens het Italiaanse RMC Motori komt Hamilton aanstaande woensdag in actie, maar dit zou net zo goed een afleiding kunnen zijn: "De geruchten spreken over een eerste test op het circuit op 22 januari, maar aangezien hij al in Maranello is en daar het weekend heeft doorgebracht, kan ieder moment een goed moment zijn om de baan op te gaan en de menigte aan fans te vermijden", zo leest het. Het ligt in de lijn der verwachting dat het chaos wordt rondom het circuit, zodra onder de gepassioneerde Italianen bekend wordt dat Hamilton achter het stuur stapt.

