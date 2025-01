Pierre Waché onthult dat de ommekeer in het 2024-seizoen in Monza plaatsvond en dat Max Verstappen destijds met zijn rijstijl heeft laten zien waar de problemen van de wagen zaten. Het Oostenrijkse team is momenteel bezig met de ontwikkeling van de RB21 en wil de euvels van de vorige wagen niet meenemen naar het 2025-seizoen.

De Formule 1 gaat in 2025 het laatste seizoen in van het huidige reglement. Komend jaar introduceert de sport namelijk nieuwe, kleinere wagens, met een gloednieuwe power unit. Toch is 2025 geen tussenjaar, want in 2024 was te zien dat de teams enorm dicht bij elkaar zaten, hoewel Red Bull Racing het jaar nog dominant begon. McLaren heeft uiteindelijk de wereldtitel weten te pakken bij de constructeurs, daar waar Verstappen in Las Vegas beslag wist te leggen op zijn vierde wereldkampioenschap.

Verstappen filtert problemen eruit met zijn talent

Waché erkent dat de rijstijl van Verstappen, onbedoeld, een aantal problemen heeft gemaskeerd. "Als je een balansprobleem hebt en als je voor een bepaalde race alle downforce van de auto haalt, dan wordt de onderliggende balans nog belangrijker voor de rondetijd en ook voor het gevoel van de coureur. Dat geldt al helemaal voor een coureur zoals wij die hebben met Max. Hij kan veel van de balansproblemen eruit filteren met zijn talent", zo legt de technisch directeur van Red Bull bij Motorsport.com uit.

Correlatieproblemen nog niet opgelost, er wordt wel vooruitgang geboekt

Na de race in Monza had het team niet direct de oplossing voor ogen, wel was de juiste ontwikkelingsrichting weer gevonden. Verstappen vertelde over dat weekend dat alle plannen die daarvoor waren bedacht de prullenbak in konden, maar daar is Waché het niet mee eens. "Aan die dingen waren we eerder al aan het werken", zo verklaart de Fransman. Wel zijn de correlatieproblemen, waar Red Bull last van had, enigszins verholpen: "Dat ging gepaard met het verliezen van enige potentie, maar we hebben de correlatie en de balans wel enorm kunnen verbeteren. Het is zoals ik al eerder zei alleen nog niet genoeg."

