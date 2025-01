Max Verstappen heeft laten weten wat voor advies hij een jongere versie van zichzelf zou geven, als hij de mogelijkheid zou hebben om terug in de tijd te gaan. Het antwoord is verrassend.

Max Verstappen is nog altijd maar 27 jaar, maar nu al een van de grootste coureurs ooit uit de geschiedenis van de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur heeft de afgelopen vier jaar achtereenvolgend beslag gelegd op het wereldkampioenschap, en heeft daarnaast tal van indrukwekkende records verbroken. Toch staat hij niet alleen vanwege zijn racetalent bekend. Verstappen maakt van zijn hard geen moordkuil en spreekt zijn ongezouten mening vrijwel altijd uit, waardoor hij de afgelopen jaren ook meer dan eens de hoofdrol in een controverse heeft gespeeld.

Fouten maken in het leven

Terugblikkend zou Verstappen echter weinig dingen anders doen. Niet omdat hij van mening is dat hij nooit fouten heeft gemaakt, maar omdat het juist belangrijk is dat je in het leven af en toe onderuit gaat. Dat blijkt als hij in een stream van Team Redline de vraag krijgt wel advies hij aan een jongere versie van zichzelf zou geven: "Ik heb deze vraag eerder gehad. Ik zou mezelf geen enkel advies geven, want aan het eind van de dag moet je fouten maken in het leven", begint hij.

Op de harde manier leren

"Verstappen vervolgt: "Soms moet je het op de harde manier leren. Als je alles van tevoren al zou weten, zou het ontzettend saai zijn. Als mensen steeds tegen je blijven zeggen: doe dit niet, dat moet je niet doen tijdens het rijden... Uiteindelijk ga je het pas veranderen of ervan leren, als je het gedaan hebt. Dat is wat ik zou zeggen, denk ik."

