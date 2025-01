Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is de uitdaging voor het Oostenrijkse team minder groot dan voor de rest van de grid. Zo stelt de adviseur dat zijn team simpelweg een 'oké' auto kan afleveren, want Max Verstappen zorgt er daarmee wel voor dat het een succesvol seizoen wordt.

In 2024 bleek meer dan eens dat als het materiaal het toelaat, dan kan Verstappen er het maximale uithalen. Dat bleek vooral aan het begin van het seizoen, maar ook toen waren er al problemen in de RB20 te vinden. Die maskeerde Verstappen overigens door zijn talent, vooral bij voormalig teamgenoot Sergio Pérez was de onbestuurbaarheid van de auto terug te zien. Na de wedstrijd in Miami werden de problemen groter en ook Verstappen kon niet altijd meer in top van het veld rondrijden. Uiteindelijk wist het team een aantal aanknopingspunten te vinden na de race in Monza, waardoor het gevoel met de wagen beter werd. Verstappen kon daarmee in Las Vegas beslag leggen op zijn vierde wereldtitel.

Allround auto bouwen

De missie voor het 2025-seizoen is dan ook duidelijk. Zo moet Red Bull een wagen op de baan zetten, die onder alle omstandigheden kan presteren. "Aan het einde van het seizoen gingen de dingen weer de juiste kant op voor ons, en ik kan zeggen dat we zeer optimistisch zijn voor de toekomst", zo opent Marko bij Autosprint. McLaren ziet hij dan ook als grootste gevaar. "Om eerlijk te zijn was McLaren het meest constant en meest competitieve team overal, los van de omstandigheden, zoals het weer, de banden, en het circuit. Dit is belangrijk om te benoemen, want de andere teams - ook wij - hadden pieken en dalen", zo ziet Marko.

Verstappen-factor

De RB20 kon maar moeilijk met hobbels omgaan, een kwaaltje dat ook al in de RB19 zat, maar minder opviel door de voorsprong. "Ik verwacht dat we in 2025 gaan zien welke van deze teams de auto het beste kan laten presteren onder alle omstandigheden. Bij Red Bull weten we dat we een degelijke auto moeten produceren, die voorspelbaar en bestuurbaar is", zo luidt de missie voor de engineers. Daarbij benadrukt de adviseur dat een topwagen niet noodzakelijk is, want het team heeft Verstappen aan boord. "Ik heb het dus niet over een auto die veel beter moet zijn dan de andere auto's. Realistisch gezien hebben we een groot voordeel, omdat we de absolute nummer één onder de coureurs in ons team hebben met Max Verstappen. Het is voldoende om hem een auto te geven die oké is, en dan zorgt hij wel voor de rest", aldus Marko.

