Martin Brundle, voormalig Formule 1-coureur en sinds 1997 commentator bij Sky Sports F1, vond de situatie na de race op Jeddah Corniche Circuit rondom de straf voor Fernando Alonso gênant. De Brit maakt duidelijk dat het iets is dat voor Australië opgelost moet worden.

Alonso kwam afgelopen zondag als derde over de streep tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij raakte echter zijn podiumplaats kwijt aan George Russell, nadat de Spanjaard een extra tien seconden aan zijn broek kreeg voor een overtreding tijdens het uitzitten van een straf. Aston Martin wist de wedstrijdleiding er vervolgens van te overtuigen dat ze niet iets anders deden dan andere teams in het verleden. Zo kreeg Alonso toch de derde plek weer terug.

Vermoedelijk aangekaart door Mercedes

"Terwijl hij zijn straf uitzat in de pitstraat, werd de krik aan de achterkant al op zijn plaats gezet, klaar om de auto aan het einde van de vijf seconden op te tillen," legde Brundle bij Sky Sports uit over Alonso. "Dit werd bij de wedstrijdleiding aangekaart, vermoedelijk door Mercedes, als een overtreding van de regels. Het is duidelijk dat teams verschillende uitkomsten van eerdere discussies hierover onthouden hebben. We hadden bij Sky Sports F1 opgepikt dat Mercedes tegen Russell had gezegd binnen vijf seconden van Fernando te moeten blijven, wat suggereerde dat ze dachten dat er een straf aan zat te komen, en ik herinnerde me nog dat ik verbaasd was over hoe de krik aan de achterkant geplaatst was tijdens die straf."

Gênante situatie

Brundle vertelde verder in zijn column: "Esteban Ocon en Alpine waren twee weken eerder in Bahrein al voor tien seconden bestraft voor een overtreding tijdens het uitzitten van een eerdere straf, en ja hoor, Aston Martin werd na de race op de hoogte gebracht van de overtreding en de straf. Dat zorgde voor een boel ongelukkige mensen, en een paar blije. De trofee vond zijn weg naar Russell die hem met enige waardigheid in ontvangst nam en zei dat hij vond dat Fernando wel de derde plaats verdiend had. Tegen de tijd dat Aston Martin duidelijk had gemaakt dat het aanraken, maar niet optillen van de auto, nooit als overtreding werd gezien, vloog de trofee weer terug door de paddock naar Alonso om zo zijn honderdste podium in F1 veilig te stellen. Het was een gênante situatie en dit zal moeten worden aangescherpt voor de volgende race in Australië."