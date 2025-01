Zuid-Afrika is tempo aan het maken om zichzelf te verzekeren van een plekje op de Formule 1-kalender vanaf 2026. De overheid heeft namelijk de 'expression of interest'-procedure geopend, waarmee er een organisator moet worden gevonden, die het festijn naar Zuid-Afrika gaat halen.

Het Formule 1-bidcomité van het Department of Sport, Arts and Culture (DSAC) heeft vrijdag een document openbaar gemaakt voor het proces om een potentiële organisator te vinden. Hierin hoopt de overheid de beste promotor te vinden, die de Grand Prix van Zuid-Afrika kan organiseren. Daarnaast heeft ook Rwanda zich opgegooid als mogelijke locatie waar de Formule 1 kan langskomen en Zuid-Afrika verwacht niet dat de koningsklasse twee races in Afrika zal onderbrengen. De Formule 1 en Zuid-Afrika zijn geen onbekenden van elkaar. Zo is de laatste race in het land in 1993 verreden op het circuit van Kyalami.

Zuid-Afrika op zoek naar organisator

"Via de 'expression of interest'-procedure zal een geschikte organisator en/of locatie en gaststad worden gekozen om een bod in te dienen bij de FIA en de Formule 1 voor overweging, met de nodige goedkeuringen en ondersteuning van het DSAC", zo valt te lezen in het document. De partijen die een gooi willen doen om de organisatie op zich te nemen, hebben tot 31 januari de tijd om zich te melden.

Rwanda wil ook een race organiseren

Toch houdt Zuid-Arika ook rekening met de concurrentie vanuit Rwanda. Eerder gaf de Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Gayton McKenzie, bij The Citizen aan: "Ik haat dit narratief van kiezen tussen Rwanda of Zuid-Afrika. Ik verafschuw het, want in Europa zijn er zeven races – niemand vraagt of het Monaco of Italië moet zijn; ze hebben alle zeven. Wij pleiten voor samenwerking om ervoor te zorgen dat Afrika meer dan één F1-race heeft. De waarheid is dat we een zeer overtuigende zaak kunnen maken voor F1, maar we zouden niet met Rwanda moeten concurreren."

