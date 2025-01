In 2025 zullen er maar liefst vijf rookies op de grid verschijnen, het grootste aantal sinds 2017. Vorig jaar was nog de eerste keer in de geschiedenis van de Formule 1 dat alle coureurs die het voorgaande seizoen eindigden, ook aan de start van het nieuwe seizoen begonnen, maar dit jaar hebben er aanzienlijke veranderingen plaatsgevonden. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff komt dit door één specifiek moment in 2024.

Van de vijf rookies in 2025 hebben er twee, Jack Doohan en Ollie Bearman, al ervaring in F1-races. Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar en Kimi Antonelli zullen hun debuut maken in de koningsklasse in maart, terwijl Liam Lawson voor het eerst aan een Formule 1-seizoen zal beginnen na elf Grands Prix te hebben gereden verspreid over twee jaar. Het doorstromen van zoveel talenten in één jaar komt niet vaak meer voor. Waar het promoveren van de kampioen Formule 2 voorheen een gegeven was, tasten Felipe Drugovich en Theo Pourchaire, die respectievelijk in 2022 en 2023 de titel pakten, nog steeds in het duister. Ook Nyck de Vries en Oscar Piastri kregen niet direct een promotie na het binnenslepen van hun kampioenschap, maar dit jaar werden zowel de kampioen, Bortoleto, als de vice-kampioen Hadjar beloond met een stoeltje in de Formule 1.

De trigger voor het vertrouwen op jong talent

Toto Wolff heeft wellicht de grootste sprong in het diepe gewaagd door het aantrekken van supertalent Kimi Antonelli. De achttienjarige Italiaan wordt gezien als een wonderkind van het niveau van Max Verstappen, maar is extreem onervaren. Toch heeft Wolff er al het vertrouwen in, en weet hij ook waarom alle andere teams opeens inzetten op piepjonge coureurs met hoog potentieel. "Er komen nieuwe regels aan in 2026," zo legde de Oostenrijker uit bij Auto, Motor und Sport. "De teams willen zich hierop voorbereiden. Daarom trainen ze volgend jaar liever de nieuwelingen. Ik denk dat een van de triggers het debuut van Oliver Bearman bij Ferrari was. Hij stapt onvoorbereid in de auto, heeft een vrije training en rijdt vooraan. Toen kwam Colapinto ook nog eens goed uit de startblokken. Opeens besefte iedereen dat de jongeren op een heel hoog niveau begonnen."

