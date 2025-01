Nikita Mazepin is inmiddels alweer enige tijd verdwenen vanaf het hoogste autosporttoneel, al geeft de Russische coureur zijn loopbaan in de koningsklasse nog altijd niet helemaal op. Hij droomt nog altijd hardop van een comeback in de Formule 1, al zegt hij niet op welke manier.

Mazepin stond in 2022 op het punt om zijn tweede Formule 1-seizoen te gaan rijden bij Haas, maar opeens was daar vlak voor de eerste testdagen in Barcelona de Russische inval in Oekraïne. Wereldwijd werden er maatregelen genomen tegen het Russische regime en ook in de Formule 1 werd er ingegrepen. De Russische Grand Prix in Sotsji werd van de kalender geschrapt en Haas besloot om de wegen te scheiden met Russische hoofdsponsor en daarmee dus ook met coureur Mazepin. Een flinke domper voor de coureur.

Trauma

Inmiddels is het dus alweer enkele seizoenen geleden dat we Mazepin in de Formule 1 zagen en lijkt er niemand meer rekening te houden met een terugkeer van de Rus in de koningsklasse. Toch laat hij zo af en toe wat van zich horen. Dit keer geeft hij toe dat hij de sport op dit moment niet meer op de voet volgt: "Dat is omdat ik een bepaald trauma heb overgehouden aan het vroegtijdige einde van mijn carrière in de Formule 1. De gevoelens die ik heb wanneer ik de races kijk, is alsof je je vriendin ziet praten met haar nieuwe man. Ik zat bij de twintig beste coureurs ter wereld. Ik had een vijfjarig contract met Haas en ik had gepland om minstens vijf jaar in de Formule 1 te racen om daar successen te hebben", vertelt hij tegenover Autosport.com.ru.

Terugkeer in Formule 1

De Russische rijder, die afgelopen week nog meedeed aan de 24 uur van Dubai. sluit niet uit dat we hem op een dag weer in de koningsklasse zullen gaan zien: "Ik zit momenteel op het pad van de business. Ik ben er 99 procent zeker van dat je me opnieuw gaat zien in de Formule 1. Er is echter wel een nuance daarin. In welke rol, dat zal ik aan het lot overlaten. Momenteel vraagt het zakenleven al mijn behoeften", zo besluit de controversiële coureur.

