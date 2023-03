Brian Van Hinthum

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië verscheen Jos Verstappen met een lang gezicht in beeld naast de feestvierende Sergio Pérez. Het moment zorgde voor een hoop commotie op internet en de geruchtenmolen draait op volle toeren. Jan Lammers denkt dat het allemaal een storm in een glas water is.

Eén van de meest besproken momenten na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië was toch de manier hoe Verstappen senior in beeld stond op het moment dat Pérez de overwinning vierde met de monteurs van Red Bull Racing. De oud Formule 1-coureur leek er maar beteuterd en chagrijnig bij te staan toen de teamgenoot van zijn zoon het feestje kwam vieren met de uitgelaten Red Bull-medewerkers. Die beelden zorgden voor het internet op een storm aan kritiek voor de onsportief ogende Jos.

Lammers gelooft er niks van

Tijdens de Formule 1-Podcast van de NOS is het ook één van de eerste momenten die door presentatrice Dione de Graaff aangehaald wordt en Lammers gaat in op het hele voorval. "Ik kon dat niet zien. Die man komt daar zo groot in beeld, zo close-up. Hoe moet je dan kijken? Zijn zoon is tweede geworden in plaats van eerste. Moet je dan blij kijken? Daar wordt té veel uit opgetekend", zegt de sportief directeur van de Grand Prix van Zandvoort over het moment waarop met name in Mexico met hoongelach werd gereageerd.

Door naar de volgende race

Hij vervolgt: "Ik weet zeker dat Jos samen met zijn manager Ramon Vermeulen van mening zijn dat dit het gewoon was en dat er van deze race niet meer te maken viel. De oorzaak van dit resultaat lag al op zaterdag. Het is wat het is en die jongens zijn al met de volgende race bezig. Die zijn niet diep emotioneel betrokken bij deze race", besluit hij. Overigens viel op later verschenen beelden van Verstappen senior te zien hoe de oud Formule 1-coureur na het moment wél gewoon Pérez feliciteerde met zijn overwinning.