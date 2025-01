F1 Award: stem nu op jouw favoriete moment van het Formule 1-seizoen 2024

Het Formule 1-seizoen van 2024 kende maar liefst twee enorm spannende gevechten om de titel, maar ook naast de baan gebeurde er afgelopen jaar enorm veel. Stem nu op jouw favoriete moment!

Met 24 races in maar liefst 21 verschillende landen, kende de Formule 1 in 2024 tussen februari en december het langste seizoen uit de geschiedenis van de sport. Het werd een jaar waarin Lewis Hamilton voor het eerst sinds 2021 weer een Grand Prix wist te winnen, terwijl er maar liefst zeven verschillende rijders de hoogste trede van het podium mochten beklimmen. Een aantal van die rijders wonnen voor het eerst in hun carrière een race in de koningsklasse van de autosport.

Verschillende grote aankondigingen

Naast dat Hamilton zijn thuisrace in Groot-Brittannië wist te winnen, was het natuurlijk ook het jaar waarin de zevenvoudig wereldkampioen de Formule 1-wereld op haar grondvesten liet schudden, met de aankondiging dat hij Mercedes in 2025 in zou gaan ruilen voor Ferrari. Een andere grote verschuiving was het ontslag van Daniel Ricciardo. De Australiër hoopte via Visa Cash App RB zich een weg terug te kunnen vechten naar Red Bull Racing, maar werd na de Grand Prix van Singapore op straat gezet en vervangen door Liam Lawson.

Een spannende titelstrijd

Ook Max Verstappen kende een bijzonder jaar. De Nederlander moest vanwege de tegenvallende performance van Red Bull Racing alle zijlen bijzetten om zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap uit het vuur te slepen, en werd in die jacht serieus uitgedaagd door Lando Norris. Absoluut hoogtepunt was daarbij de fenomenale overwinning in Brazilië, waar Verstappen van de zeventiende naar de eerste plaats reed. Norris eindigde uiteindelijk op de tweede plaats, maar McLaren zelf wist voor het eerst sinds 1998 het constructeurskampioenschap te winnen.

