Will Courtenay weet al een tijdje dat hij vanaf het midden van het seizoen 2026 naar McLaren gaat verhuizen, maar Red Bull Racing wil niet meewerken aan een vervroegd vertrek van de hoofdstrateeg.

Dit weet The Race te melden. Er was even hoop bij McLaren dat het team Courtenay eerder dan gepland naar McLaren kon halen, maar hier gaat Red Bull dus niet aan meewerken. Courtenay zal dus het seizoen 2025 gewoon door gaan brengen als hoofdstrateeg bij de pitmuur van Red Bull. Halverwege 2026 zal Courtenay zich gaan voegen bij McLaren, zoals origineel het plan was. Daar zal hij de sportief directeur gaan worden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Crash Verstappen op Silverstone maakt nog steeds indruk: 'Vreselijke crash'

Red Bull laat Wheatley wel gaan

McLaren zal gehoopt hebben dat het het voorbeeld van Audi/Sauber kon volgen. Woensdag werd bekend dat Red Bull een akkoord had bereikt met Sauber en Audi voor het vervroegde vertrek van Jonathan Wheatley. De Brit zou nu op 1 april aan de slag gaan bij Sauber/Audi als teambaas. Hij zal hierdoor twee races in 2025 missen en tijdens de Grand Prix van Japan zijn debuut maken als teambaas van het team dat vorig jaar met afstand de langzaamste auto van de grid had. McLaren moet echter nog wachten tot het midden van 2026 voordat Courtenay het team komt versterken.

Vertrek topmannen bij Red Bull

Wheatley en Courtenay zijn twee namen die niet meer onderdeel zijn of gaan zijn van het team dat de afgelopen jaren zoveel succes heeft geboekt. Toch is de belangrijkste persoon die vertrokken is Adrian Newey. De topontwerper gaat vanaf maart aan de slag bij Aston Martin, waardoor technisch directeur Pierre Waché nu de belangrijkste persoon is als het gaat om het ontwikkelen van een auto waarmee Max Verstappen ook in 2025 kampioen kan worden.

Gerelateerd