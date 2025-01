Ed Hemsworth, die bij Red Bull Racing als voormalig Race Parts and Lifing Controller en tegenwoordig Race Team Coördinator van het team niet vaak op de voorgrond te vinden is, heeft details gedeeld van de crash van Max Verstappen na de GP van Groot-Brittannië.

In gesprek met Motorsport.com zegt Hemsworth dat zijn voormalige rol als Race Parts and Lifting Controller tijdens het hectische seizoen 2021 nog vrij nieuw was bij Red Bull. Hij kreeg echter geen tijd om zich op zijn gemak aan te passen. "Ik was nog een groentje en had nog niet volledig door hoe alles werkte bij de races. Maar ik moest het me allemaal snel eigen maken, want we waren in gevecht met Mercedes."

Crash Verstappen GP Groot-Brittannië

Voor Hemsworth was tijdens dat seizoen de Grand Prix van Groot-Brittannië een race die hij voor altijd gaat onthouden. Dit was de race waarin Verstappen contact maakte met Hamilton en uiteindelijk met enorme snelheid in de bandenstapel terecht zou komen. Wat Hemsworth na de crash aantrof, vond hij vrij bizar. "Het was de meest vreselijke crash die iedereen in het team ooit had gezien. Als je vervolgens de onderdelen bij elkaar veegt van de auto waarin jouw coureur net heeft gezeten, realiseer je je maar al te goed dat het geen kinderspel is waarmee we ons bezighouden. Het is geen computerspelletje waarbij je op de reset-knop drukt als het een keer misgaat. Er staan mensenlevens op het spel."

Verstappen in 2021

Voor Verstappen, maar dus ook voor Hemsworth, zal 2021 net zoals voor veel fans een seizoen blijven dat de boeken in is gegaan als één van de beste seizoenen die F1 ooit heeft gezien. Het zat vol met spektakel, spannende races, controversie en het belangrijkste: een spannend gevecht om de titel tussen Hamilton en Verstappen. Het seizoen eindigde op passende wijze: een inhaalactie van Verstappen op Hamilton in de laatste ronde van de laatste race van het seizoen (GP Abu Dhabi) na een safety car die tijdens de laatste ronde naar binnen werd gehaald.

