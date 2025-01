Max Verstappen rijdt dit seizoen gewoon weer voor het team van Red Bull Racing, al leek Mercedes met Toto Wolff in 2024 kortstondig te mogen dromen van de handtekening van de Nederlander. De Mercedes-voorman weet nu echter te vertellen dat ze nooit echt het plan hadden om Verstappen binnen te halen.

Afgelopen jaar heeft Red Bull Racing met Verstappen natuurlijk de coureurskampioen weten te leveren, maar een jaargang zonder slag of stoot was het natuurlijk absoluut niet. Zo hadden we aan het begin van het jaar natuurlijk de hele soap rondom Christian Horner, waardoor we later in het jaar onder meer Adrian Newey zagen vertrekken. Dit terwijl ook Jonathan Wheatley liet weten te gaan vertrekken. Al bij al is er - ondanks de titel voor Verstappen - dus een hoop gebeurd rondom de Oostenrijkse succesformatie.

Nooit een plan

Door alle rumoer die we binnenskamers zagen, leek Mercedes de kansen schoon te ruiken om Verstappen daardoor te overtuigen de overstap naar Brackley te maken. Gedurende het hele seizoen zongen de geruchten over een mogelijke overstap van Verstappen rond en op een gegeven moment waren deze zelfs zo hevig dat hij zijn handtekening al gezet zou hebben bij Wolff zijn formatie. De Mercedes-voorman doet bij Auto, Motor und Sport nu echter een bijzondere onthulling: "Er was nooit een plan."

Verstappen wilde blijven

De Oostenrijker vervolgt: "We hebben wel altijd gepraat en de communicatielijn open gehouden. Op een bepaald punt zei hij dat hij wilde blijven waar hij waar hij was voor dit moment omdat het goed voor hem voelde. Ik heb toen gezegd dat we voor Kimi zouden gaan, omdat dat goed voor ons voelde. Nu gaan we zien waar ons dat gaat brengen", besluit de Mercedes-teambaas.

