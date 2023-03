Brian Van Hinthum

Maandag 20 maart 2023 19:58

Olav Mol is helemaal klaar met Toto Wolff. De commentator begrijpt helemaal niks van de uitspraken die de Oostenrijker begin dit weekend deed over informatie uit de windtunnel over de W14 en Mol stelt dan ook dat hij de grote Mercedes-baas simpelweg niet meer gelooft.

Het team van Mercedes liep tijdens de openingsrace in Bahrein tegen een domper van jewelste op toen bleek dat de W14 opnieuw niet kon leveren wat men ervan gehoopt had richting het nieuwe seizoen. Het zorgde voor een hoop heisa binnen het Duitse team. Het hele concept zou zelfs volgens geruchten in de prullenbak gegooid kunnen gaan worden. Later stuurde het team ook nog eens een opvallende brief, waarin er eigenlijk een soort van excuses naar de fans en medewerkers werden gemaakt.

Mol gelooft Wolff niet meer

Aan het begin van dit weekend waren er dan juist weer wat positieve woorden vanuit Wolff, die stelde dat er het één en ander gevonden was in de windtunnel. Dit tot grote ergernis van Mol. In het Race Café gaat hij los op de Oostenrijker. "Ik geloof hem niet meer. Net zoals jij [Rob Kamphues, red.] is die man begonnen als bankier en lult hij nu uit zijn nek. Weet je wat hij nu zegt?! Van vrijdag op zaterdag zegt hij dat hij informatie uit de windtunnel heeft gekregen en dat er echt een grote verandering is. Zo groot dat ze het gaan toepassen en dan gewoon weer gaan winnen. Van vrijdag op zaterdag!", roept Mol.

Grote verbazing

Hij vervolgt: "Dan denk ik: oké, ze zijn vorig jaar begonnen met die auto, die het dus nu niet deed. Dan komen ze in race één en dan gaat hij niet. Dan roept Lewis Hamilton: ‘Ik krijg dat ding niet voor elkaar.’ En dan van vrijdag op zaterdag roept deze man dat het helemaal goedkomt", schudt de commentator zijn hoofd. De man uit Bloemendaal herhaalt nog maar eens hoe hij erover denkt. "Ik geloof hem niet meer. Die man lult echt uit zijn nek! Van vrijdag op zaterdag hé!"