De head of football van Red Bull, Jürgen Klopp, hoopt binnenkort met Max Verstappen te kunnen babbelen. De voormalig trainer van voetbalclub Liverpool is niet alleen onder de indruk van de stuurmanskunsten van de Nederlander, ook hoopt hij iets te kunnen leren van de mentaliteit van de viervoudig wereldkampioen.

Klopp is binnen de voetbalwereld een gevestigde naam en is vanaf 1 januari in dienst bij Red Bull. De 57-jarige Duitser zal zich als directeur vooral bemoeien met de zes voetbalteams die door het merk worden gesponsord, zoals bijvoorbeeld Red Bull Leipzig en Red Bull Salzburg. Wel ziet Klopp dat er nog wel wat te leren valt van de diverse afdelingen en wil hij graag een keertje met Verstappen babbelen.

Artikel gaat verder onder video

Concentratie behouden tijdens beoefenen topsport

Klopp legt op de persconferentie van Red Bull in Hangar 7 uit: "Er zijn bijzonder veel dingen waarover we zouden kunnen praten, echt over tal van onderwerpen." De Duitser geeft daarnaast een aantal voorbeelden: "Ik wil weten hoe meneer Verstappen op de toppen van zijn concentratie kan zijn, terwijl hij met 300 kilometer per uur door een bocht heen gaat. En hoe hij dan juist op zijn allerbest kan zijn. Ik heb geen idee hoe zoiets werkt, maar ik hoop wel dat hij het me kan uitleggen. Ik zou daar namelijk dolgraag meer over willen leren."

De Duitser ziet dan ook gelijkenissen met het voetbal: "In andere sporten hebben we precies hetzelfde. Die mensen zijn op hun best wanneer de situatie het gevaarlijkst is. Dus geef me alsjeblieft die informatie en dan probeer ik het vervolgens te vertalen naar het voetbal."

