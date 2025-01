Emerson Fittipaldi verwacht dat er aankomend Formule 1-seizoen een 'Hamilton-gekte' in Italië zal ontstaan, maar dat het voor de zevenvoudig wereldkampioen een enorme uitdaging zal worden om voor Ferrari uit te komen.

Lewis Hamilton verraste voorafgaand aan het seizoen van 2024 vriend en vijand, toen het nieuws naar buiten werd gebracht dat hij vanaf aankomend seizoen voor het team van Ferrari uit zal gaan komen. De 40-jarige Brit reed ruim elf jaar voor het team van Mercedes, en verzilverde in Duits dienstverband zes van zijn zeven wereldkampioenschappen. In de zomer van 2023 tekende hij nog een contractverlenging tot eind 2025, dus de beslissing van Hamilton om te vertrekken, zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen.

Een grote uitdaging voor Hamilton

Emerson Fittipaldi kan echter niet wachten op het debuut van Hamilton bij Ferrari: "Ferrari zal sterk terugkomen. Lewis bij Ferrari gaat veel teweeg brengen", vertelt de tweevoudig wereldkampioen in de podcast On Track. "Heel Italië komt op zondag tot stilstand om Lewis in een Ferrari te zien rijden. Wat betreft de motivatie van Lewis: uitkomen voor de Scuderia is een grote uitdaging."

Fittipaldi vervolgt: "Het is de droom van iedere coureur om voor Ferrari te rijden. Het wordt een grote uitdaging om in deze fase van zijn carrière naar Ferrari te gaan. Ik kijk uit naar het aanstaande seizoen. Ik denk dat het ontzettend spannend is voor Lewis. De Formule 1 is op dit moment immers ontzettend competitief."

