Horner noemt "enige voordeel" voor titelkansen Red Bull Racing in Formule 1-seizoen 2025

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet in de extra windtunneltijd die de formatie krijgt voor de auto voor het seizoen van 2025, het enige voordeel van de teleurstellende campagne in het constructeurskampioenschap afgelopen jaar.

Max Verstappen legde in 2024 na een indrukwekkend seizoen voor de vierde keer op rij beslag op het wereldkampioenschap Formule 1. Die titel was een van zijn meest indrukwekkende, omdat de Nederlander voor een groot deel van het seizoen, niet over de snelste auto beschikte. De performance van de RB20 vlakte enorm af gedurende het jaar, waardoor Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap zelfs afzakte naar de derde plaats. McLaren ging er met de titel vandoor, met Ferrari vlak daarachter.

Artikel gaat verder onder video

Windtunneltijd in de Formule 1

In de Formule 1 wordt een systeem gehanteerd waarbij de tijd die een team door mag brengen in de windtunnel - een enorm belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de auto - wordt bepaald op basis de stand van het constructeurskampioenschap. Hoe lager in het klassement, hoe meer tijd je krijgt. Dit wordt gedaan in een poging de onderlinge verschillen tussen de teams te beperken. Dat Red Bull Racing afgelopen jaar derde is geworden - in 2022 en 2023 werd het constructeurskampioenschap gewonnen - betekent dus dat zij meer tijd krijgen dan McLaren en Ferrari.

Voordeel voor Red Bull Racing

Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is dit het enige voordeel aan de matige campagne in 2024, ook met het oog op 2026: dan gaan de reglementen compleet op de schop. Het is hierdoor volgens de Brit lastig voor de teams om te bepalen tot hoe ver in het seizoen de focus op de auto voor 2025 moet blijven liggen: "We krijgen [in 2026] de grootste reglementswijziging van waarschijnlijk de afgelopen vijftig of zestig jaar in de sport", citeert PlanetF1. "Met dat in het achterhoofd: we haten het dat we derde zijn geworden, maar de extra windtunneltijd die daarbij hoort, is het enige voordeel in een jaar waarin de boel zo op de schop gaat."

Lastig balanceren

Horner vervolgt: "Je moet het constant balanceren. Als je in een verhitte strijd zit, is het onvermijdelijk dat de ontwikkeling van de huidige auto langer doorloopt tijdens het seizoen. Dat hebben we gezien in 2021 op 2022, toen de reglementen ook op de schop gingen. Hoe eerder je start, hoe groter het voordeel is. Maar als het kampioenschap spannend is en tot het einde duurt, dan moeten de teams gaan balanceren en besluiten hoe ze hun middelen gaan inzetten."

Gerelateerd