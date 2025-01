Sinds het begin van het Andretti-project, wat dit jaar werd omgetoverd tot Cadillac F1, is Colton Herta aangehaald als de nummer één kandidaat voor een stoeltje bij het Amerikaanse team. Herta, die actief is in de IndyCar, weet zelf echter niet of hij interesse heeft om de overstap te maken naar de Formule 1 wanneer het team op de grid verschijnt.

In 2024 liep Herta zijn eerste titel in IndyCar net mis. De 24-jarige Amerikaan werd verslagen door Alex Palou, die zijn derde titel pakte, maar reed alsnog het beste seizoen uit zijn jonge carrière. Hij versloeg teamgenoot Kyle Kirkwood ruim - iets wat in 2023 niet het geval was - en wordt gezien als het grootste Amerikaanse talent in motorsport. Daarnaast rijdt hij voor Andretti in IndyCar, wat een eventuele overstap naar de Formule 1 makkelijker zou maken. Toen het Andretti-project startte in 2022 werd Herta direct genoemd als een kandidaat, en ook in 2024, toen Cadillac en General Motors het project overnamen en de goedkeuring kregen van de FIA en FOM, werd het niet onder stoelen en banken gestoken dat Herta waarschijnlijk een stoeltje zal worden aangeboden. Mario Andretti, die aanblijft als adviseur van Cadillac, bevestigde dit, ook al heeft Herta momenteel niet genoeg punten op zijn licentie voor de overstap.

Ben het een beetje zat

Herta wordt dan wel genoemd als kandidaat, maar nooit vraagt men zich af of hij dit überhaupt zou willen in plaats van in zijn thuisland blijven racen. De man zelf gaf hier recentelijk antwoord op. “Ik word nu al, voor mijn gevoel, een half decennium lang meegesleept in dit gesprek," zei Herta bij The Race. "De worst ligt al een tijdje voor mijn neus. Ik ben het een beetje zat en ik wil op dit moment gewoon rijden en me richten op IndyCar dit jaar en op het winnen van een kampioenschap. Het is nog steeds geen 'zeker weten'. Al mijn vrienden en familie zijn hier in de VS en ik weet niemand waar ik naartoe zou gaan, dus het is een grote beslissing - als ik die beslissing moet nemen.”

