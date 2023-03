Brian Van Hinthum

Maandag 20 maart 2023 17:47

Voor het raceweekend in Saoedi-Arabië kwam het opvallende nieuws naar buiten dat Lewis Hamilton en Angela Cullen de zakelijke relatie beëindigd hadden. De vraag is in hoe verre dit impact gaat hebben op de zevenvoudig wereldkampioen. Nico Rosberg denkt dat zijn voormalig teammaat het er zwaar mee kan krijgen.

Hamilton en Cullen leken sinds ze zeven jaar geleden de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Het tweetal uit elkaar

Aan alles komt echter een einde, zo ook aan deze samenwerking. Op vrijdag maakte het tweetal plotseling bekend de wegen te scheiden via Instagram. " Bedankt voor alles, Ang. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst voor je in petto heeft", schreef Hamilton onder meer richting de Nieuw-Zeelandse. "Lewis Hamilton, jij GOAT. Het is zo'n ongelooflijke eer geweest om naast je te hebben mogen staan. Ik ben zo trots op alles wat je bereikt hebt", schreef Cullen op haar beurt weer op haar Instagram-pagina.

Rosberg vermoedt problemen

Rosberg maakte op zijn beurt tijdens zijn laatste jaar in de Formule 1 dus nog mee dat Cullen aan de zijde van Hamilton stond, zijn teamgenoot destijds. De Duitser denkt hardop na voor de camera van Sky Sports en denkt dat het nieuws problemen op gaat leveren. "Ik denk dat dit de zaken zelfs nog slechter maakt. Ondanks dat de scheiding vriendschappelijk gebeurde, was Angela een echte vriend. Je bent voor het grootste gedeelte van je weekend met je trainer. Het is niet ideaal voor Lewis om haar niet naast zich te hebben. Het is een nieuwe uitdaging en een nieuw probleem waar hij mee moet leren omgaan", besluit hij.