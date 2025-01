Lando Norris en Max Verstappen hebben gedurende 2024 een aantal intensieve gevechten op de baan gekend, waarbij Norris meermaals tegen een hard dichtgesmeten muur aanliep. Zak Brown waarschuwt Verstappen nu dat zijn coureur in 2025 uit een ander vaatje zal gaan tappen.

Het afgelopen seizoen hebben we Verstappen en Norris meermaals met elkaar in de clinch gezien en op een gegeven moment lag zelfs de vriendschap tussen het tweetal even op het hakblok. Onder meer in Oostenrijk en Mexico raakten de twee heren met elkaar in gevecht, waarbij de Nederlander tijdens laatstgenoemde race behoorlijk behoorlijk over de schreef ging en maar liefst op twee straffen van tien seconden werd getrakteerd door de wedstrijdleiding. Voor Norris is inmiddels duidelijk dat hij tegenover Verstappen uit een ander vaatje moet tappen.

Artikel gaat verder onder video

Max-methode

Dus is het zaak om richting 2025, waarin de Brit met McLaren een zeer serieuze gooi naar de titel wil doen, op een andere manier tegen Verstappen te gaan rijden. Brown denkt dat zijn coureur een hoop gaat meenemen uit de gevechten met Verstappen van afgelopen seizoen: "Lando heeft een hoop geleerd van racen ten opzichte van Max. Max is transparant in hoe hij racet. Hij probeert je in te halen via de buitenkant, maar laat je zeker niet passeren via de buitenkant. Ik denk dat Lando een geweldig gevecht afgeleverd heeft in Mexico, waarbij hij ze ook buiten een incident heeft gehouden", vertelt hij tegenover Speedcafe.

Heel anders bestrijden

Hij trekt een bijzondere vergelijking met 2021: "Ik weet dat Lewis uiteindelijk het gevoel had van: 'dit kan voor ons allebei in tranen gaan eindigen'. Maar wij kunnen ons die les niet veroorloven. Ik denk dat Lando het juiste heeft gedaan. Ik denk dat hij weet waar en hoe hij tegen Max moet racen", stelt de McLaren-CEO. Richting 2025 denkt hij dat Norris heel anders te werk zal gaan: "Ik denk dat hij hem heel anders gaat bestrijden volgend seizoen", besluit Brown.

Gerelateerd