Charles Leclerc denkt dat zijn teambaas Fred Vasseur erg sterk is op het gebied van de emoties in bedwang houden, zowel als het goed gaat of als het slecht gaat. Vasseur rondde in 2024 zijn tweede seizoen af aan het hoofd van het Italiaanse team, maar werkte met zowel Leclerc als Lewis Hamilton al eerder samen bij andere ploegen.

Ferrari zoekt sinds 2008 nog altijd naar haar eerste kampioenschap, en in 2025 moet dat gaan gebeuren met Leclerc en Hamilton achter het stuur. In 2024 kwam het team al dichterbij dan ooit - het was het eerste jaar sinds 2012 dat het team in de laatste race van het seizoen nog kans maakte op een titel - en het laatste zetje zou in het huidige jaar kunnen komen. Leclerc eindigde in twee van de afgelopen drie seizoenen in de top drie, en zal nu net als in 2019 en 2020 met een veelvoudig kampioen als teamgenoot rijden.

Emotioneel erg vlak

Leclerc is erg tevreden met zijn teambaas Vasseur, met wie hij al in zijn rookie seizoen bij Alfa Romeo samenwerkte. De Monegask legt ook uit wat de Fransman zo'n succesvolle leider maakt. "Waar Fred extreem goed in is, is het nemen van een stap terug in welke situatie we ons ook bevinden", zei Leclerc in gesprek met The New York Times. "Dat is erg moeilijk, want het is een sport en we geven allemaal veel om wat we doen, we willen het allemaal goed doen en het gaat ons aan het hart of dingen goed of slecht gaan. Maar Fred is emotioneel erg vlak en dat helpt een team als Ferrari enorm, omdat het karakter van het team helemaal het tegenovergestelde is met zoveel passie in het team. Emoties lopen in beide richtingen hoog op, of ze nu goed of slecht zijn."

Weet wat ik kan verwachten

Leclerc won in 2024 drie Grands Prix, waaronder zowel zijn eigen thuisrace in Monaco als de thuisrace van Ferrari in Monza. Ook al waren beide zeges erg emotioneel, weet de 27-jarige coureur dat zijn teambaas altijd naar de feiten zal blijven kijken. "Fred is iemand die zelfs in een weekend waarin de emoties super goed of super slecht kunnen zijn, meteen een stapje terug doet. Twintig minuten na een race zitten we allemaal bij elkaar en dan is hij al bezig met een heel goede analyse en zet hij emoties opzij. Ik heb het gevoel dat hij dat altijd in zich heeft gehad. Telkens als ik naar Fred ga, weet ik wat ik kan verwachten. Er is geen verschil in humor of wat dan ook."

