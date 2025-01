Max Verstappen heeft sinds zijn debuut in de Formule 1 alweer vijf teammaten zien komen en gaan. Dit jaar komt daar in de vorm van Liam Lawson een zesde bij. We zetten ze op een rijtje.

Max Verstappen is al enkele jaren de te kloppen factor in de Formule 1. De Nederlander werd de afgelopen vier seizoenen achtereenvolgend wereldkampioen en heeft meerdere indrukwekkende records achter zijn naam staan. De 27-jarige coureur zit goed op zijn plek bij Red Bull Racing, omdat hij als grote man binnen het team logischerwijs veel invloed heeft op de ontwikkeling van de auto. Dit maakt het echter geen gemakkelijke taak om de teammaat van Verstappen te zijn. De afgelopen jaren zijn verschillende coureurs er niet goed vanaf gekomen naast de Limburger.

De eerste teammaat van Max Verstappen in de Formule 1 was de Spaanse Carlos Sainz. De twee vormden in 2015 de line-up voor Toro Rosso (inmiddels Racing Bulls), het zusterteam van Red Bull Racing. Sainz was tot op de dag vandaag misschien wel de coureur die Verstappen het vuur het meest aan de schenen wist te leggen. In hun debuutjaar waren de twee aan elkaar gewaagd en wist Sainz de Nederlander in de kwalificatie zelfs met tien tegen negen te verslaan.

Op zondag was het echter vaak Verstappen die de boventoon voerde, waardoor hij in het klassement met 49 punten en een twaalfde plaats, ver boven Sainz eindige (18 punten en de vijftiende plaats). Met zeven DNF's had Sainz het geluk niet aan zijn zijde, maar Verstappen was in de race aantoonbaar de betere. In 2016 werd het tweetal al na vier races uit elkaar gehaald, toen Verstappen naar Red Bull Racing werd gepromoveerd.

Sainz vertrok in 2017 naar Renault, om vervolgens na twee seizoenen naar McLaren over te stappen. De 30-jarige coureur reed tussen 2021 en 2024 voor Ferrari. Hier moest hij eind vorig jaar plaatsmaken voor de komst van Lewis Hamilton. In 2025 komt Sainz uit voor Williams.

Daniel Ricciardo - Red Bull Racing

Verstappen kwam bij Red Bull Racing naast Daniel Ricciardo te zitten. Een grote naam die een aantal jaar eerder viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel stevig uit wist te dagen. De Australiër is over een langere periode gezien, dan ook zonder twijfel de sterkste teammaat van Verstappen geweest. In 2017 eindigde hij op de vijfde plaats in het klassement, en was hij de Limburger de baas op P6. De twee vormden een tijd lang de beste line-up van de grid, maar Red Bull Racing had in die jaren niet de auto om consistent voor overwinningen te vechten.

Met de tijd wist Verstappen het Ricciardo echter steeds lastiger te maken, en vanaf 2018 draaiden de rollen om. De Nederlander versloeg zijn teammaat met veertien tegen vijf in de kwalificatie en de spanningen tussen de twee liepen steeds hoger op. In Bakoe bereikte de rivaliteit een kookpunt, toen de twee er samen afvlogen aan het eind van het rechte stuk.

Ricciardo kreeg steeds meer het gevoel dat Red Bull Racing zich om Verstappen heen vormde, en verraste vriend en vijand met de bekendmaking dat hij in 2019 voor Renault zou gaan rijden. Na twee teleurstellende seizoenen in het middenveld maakte hij de overstap naar McLaren, maar ook hier kwam Ricciardo niet goed uit de verf. Halverwege het seizoen van 2022 werd zijn contract, vanwege de tegenvallende resultaten, vroegtijdig beëindigd. Verstappen groeide ondertussen uit tot de dominante coureur die hij vandaag de dag is.

Ricciardo keerde in 2023 terug bij Red Bull Racing als reservecoureur, maar mocht al snel weer aan de bak. Op 11 juli werd bekendgemaakt dat hij vanaf het raceweekend in Hongarije zou gaan rijden voor zusterteam AlphaTauri (inmiddels Racing Bulls), als vervanger van de ontslagen Nyck de Vries. De coureur uit Perth hoopte via deze weg terug te kunnen keren bij het inmiddels dominante Red Bull Racing, maar in 2024 viel definitief het doek. Ricciardo wist niet te overtuigen en na de Grand Prix van Singapore werd bekend dat hij werd vervangen door Liam Lawson en uit de Formule 1 moest vertrekken.

Pierre Gasly - Red Bull Racing

Door het onverwachte vertrek van Ricciardo bij Red Bull Racing, werd Pierre Gasly voor het seizoen van 2019 vanuit zusterteam Toro Rosso (inmiddels Racing Bulls) gepromoveerd als de teammaat van Verstappen. Het ging de Fransman echter niet voor de wind. Na twee zware crashes tijdens de testdagen voorafgaand aan het seizoen, wist hij ook tijdens de raceweekenden absoluut geen vuist te maken tegen Verstappen. In Oostenrijk werd Gasly zelfs op een ronde gezet door de Nederlander, die de race uiteindelijk won.

Al na twaalf races besloot Red Bull Racing in te grijpen. Gasly - die minder dan de helft van de punten van Verstappen scoorde - werd weer gedegradeerd naar het zusterteam, en Alexander Albon mocht de omgekeerde weg bewandelen. Gasly liep een flinke deuk op in zijn zelfvertrouwen, maar herpakte zichzelf knap bij AlphaTauri. In Brazilië kwam hij als tweede over de streep, om het jaar erop de Grand Prix van Italië te winnen. Eind 2022 vertrok de Fransman naar Alpine, waar hij inmiddels de grote man binnen het team is.

Alexander Albon - Red Bull Racing

Alexander Albon mocht het seizoen van 2019 afmaken in dienst van Red Bull Racing, en leek in eerste instantie goed te beginnen. In de restant van het jaar scoorde de Thaise Brit 76 punten, een prima resultaat in vergelijking met de 97 punten van Verstappen. Qua performance zat er een aanzienlijk gat naar de Nederlander, maar als Albon in de winter naar 2020 een stap zou kunnen zetten, leek Red Bull Racing weer over een sterke line-up te beschikken.

Dit gebeurde echter niet. Albon had grote moeite met de RB16 en kon met geen mogelijkheid meekomen met het tempo van Verstappen. Albon werd met zeventien tegen nul afgedroogd in de kwalificatie en scoorde slechts 105 punten, goed voor de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Verstappen werd met 214 punten derde. Aan het eind van het jaar maakte Red Bull Racing bekend dat Albon op straat werd gezet, en de transfervrije Sergio Pérez het stokje over mocht nemen. Albon bleef in 2021 actief als reservecoureur voor Red Bull Racing en rijdt sinds 2022 voor Williams.

Sergio Pérez - Red Bull Racing

En dat de een z'n dood ook in de Formule 1 de ander z'n dood betekent, bleek maar weer. Sergio Pérez moest eind 2020 bij Racing Point vertrekken om plaats te maken voor Lance Stroll, nadat het team werd opgekocht door Lawrence Stroll. Red Bull Racing kon de Mexicaan zodoende eenvoudig oppikken. Dit was tevens het jaar dat de Oostenrijkse formatie qua performance eindelijk een vuist kon maken tegen het dominante Mercedes, en dus reed Pérez plots voor een topteam in de koningsklasse van de autosport.

Pérez speelde in 2021 een grote rol bij het veiligstellen van het eerste wereldkampioenschap voor Max Verstappen, met zijn fenomenale verdediging ten opzichte van Lewis Hamilton in zowel de Grand Prix van Turkije als die van Abu Dhabi. In de jaren die volgden, kelderde de performance van Pérez echter fors. In 2022 speelde hij nog een belangrijke rol bij het constructeurskampioenschap voor Red Bull Racing, maar in zowel 2023 als 2024 reed de Mexicaan geen deuk in een pakje boter.

Zo werd hij afgelopen jaar met 152 punten achtste in het wereldkampioenschap, waar Verstappen met 437 punten zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap veilig stelde. Na afloop van het seizoen maakte Red Bull Racing bekend dat het contract van Pérez werd beëindigd. Zijn plannen voor 2025 zijn nog niet bekend, maar een plekje op de grid behoort niet meer tot de mogelijkheden.

Liam Lawson - Red Bull Racing

En nu is het aan Liam Lawson om te laten zien wat hij kan. De 22-jarige coureur uit Nieuw-Zeeland maakte in 2023 grote indruk bij zusterteam Racing Bulls, toen hij Daniel Ricciardo een aantal races verving, nadat de Australiër in Zandvoort een breuk in zijn hand opliep. Afgelopen seizoen verreed Lawson de laatste zeven races als vervanger van de inmiddels ontslagen Ricciardo. Lawson is een snelle coureur met een explosief karakter, maar hij zou niet de eerste zijn die door het ijs zakt naar Verstappen. Het wordt dus interessant om te zien, of hij stand weet te houden.

