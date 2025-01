Nico Rosberg vindt de transfer van zijn voormalige teamgenoot en rivaal Lewis Hamilton naar Ferrari een signaal dat de Brit nog steeds honger heeft naar meer succes. Hamilton verkast naar Maranello na twaalf jaar bij Mercedes, waarvan vier als teamgenoot van Rosberg, en gaat vechten voor zijn achtste wereldtitel in 2025.

Natuurlijk is de Hamilton-Mercedes combinatie de meest succesvolle in de geschiedenis van de sport - ze wonnen samen 82 races en zes coureurskampioenschappen - maar in de laatste drie seizoenen won de inmiddels veertigjarige Brit 'slechts' twee Grands Prix. Hij zal nu de garage delen met Charles Leclerc, een van de snelste coureurs op de grid, en het duo zal samen moeten zorgen voor de eerste Ferrari-titel sinds 2008. Hamilton heeft nooit in zijn loopbaan als coureur buiten Engeland gewerkt, maar is maar al te bekend met Ferrari-teambaas Fred Vasseur, met wie hij samen de Formule 3 en GP2 titels respectievelijk won in 2005 en 2006.

Artikel gaat verder onder video

Zijn keuze toont de honger

Rosberg ziet de beslissing van Hamilton om naar Ferrari te gaan dan als een teken van leven, en een manier om te laten zien hoe gemotiveerd hij nog is om voor een achtste keer kampioen te worden. “Lewis wordt gedreven door een diepe liefde voor de sport en een verlangen om zijn grenzen te blijven verleggen," vertelde Rosberg bij Gazzetta dello Sport. Een verandering zoals die waar hij dit jaar voor staat, kan die passie weer aanwakkeren. Lewis is al een legende, hij heeft niets te bewijzen, maar zijn keuze toont de honger van een man die wil blijven groeien, als coureur en als persoon.”

Niet meer weg te denken van het circuit

Hamilton begint in 2025 alweer aan zijn negentiende seizoen in de Formule 1. Hij en ook Fernando Alonso zijn veteranen van de sport die niet, net als Rosberg zelf, het achter zich kunnen laten en met pensioen willen gaan. De Duitser weet uit eigen ervaring hoe lastig het is om de wereld achter zich te laten, als het het enige is wat je je hele leven hebt gekend. "Ja, het is heel moeilijk. Je gaat van een intense, gestructureerde levensstijl naar totale vrijheid, wat - echt waar - overweldigend kan lijken. Ik had het geluk dat ik de kans kreeg om me op nieuwe projecten te storten, maar het is voor iedereen anders. Fernando's liefde voor racen zit zo diep dat hij niet meer weg te denken is van het circuit."

Gerelateerd