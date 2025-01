Nico Rosberg besloot na het binnenhalen van zijn eerste en enige wereldtitel om er op 30-jarige leeftijd meteen mee te stoppen in de Formule 1. De Duitser blikt daar nu op terug en behandelt ook Max Verstappen, die volgens hem ook zeker op of voor zijn dertigste met de koningsklasse kan gaan stoppen.

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carrière op zitten. Inmiddels is hij vier wereldtitels rijker en staat hij in principe nog onder contract tot en met 2028. Toch heersen er vaak twijfels over zijn toekomst.

Artikel gaat verder onder video

Kleine op komst

Zo weten we dat Verstappen het vaak niet eens is met de richting waar de Formule 1 opgaat en had hij dit seizoen de nodige conflicten met de FIA over de straffen. Bovendien is het de vraag hoe competitief de Red Bull met de nieuwe motoren gaat zijn vanaf 2026. Afgelopen maand kwam daar nog eens wat bovenop, nadat de Nederlander bekendmaakte samen met vriendin Kelly Piquet hun eerste kindje te verwachten. Verstappen gaf in het verleden al wel eens aan het liefst geen Formule 1 te rijden wanneer hij een kleine zou krijgen en dus begonnen de twijfels over zijn toekomst terug te keren.

Pensioen Verstappen

Rosberg zou zelf niet raar opkijken als Verstappen er vroegtijdig mee stopt: "Dat kan. Max heeft ondanks zijn jonge leeftijd al een hoop bereikt. De intensiteit van de Formule 1 voel je wel, zowel mentaal als fysiek. Het kan gaan gebeuren dat hij het gevoel heeft dat hij bereikt heeft wat hij wilde bereiken en meer uit het leven wil halen. Ik zou zijn keuze begrijpen", vertelt hij tegenover La Gazzetta dello Sport. Rosberg zelf kan het in ieder geval aanraden: "Ik heb er geen spijt van. Ik heb mijn droom gerealiseerd om wereldkampioen te worden en wilde op mijn hoogtepunt stoppen. Door mijn pensioen kon ik meer tijd met mijn gezin doorbrengen en beginnen met investeren. Dat heb ik gedaan."

Gerelateerd