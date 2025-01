Sascha Roos van Sky Deutschland vermoedt dat er "interne redenen" schuilgaan achter de beslissing van Mercedes-teambaas Toto Wolff om de achttienjarige Andrea Kimi Antonelli dit jaar naast George Russell te plaatsen, in plaats van Carlos Sainz.

Lewis Hamilton zorgde in aanloop naar het seizoen van 2024 voor een golf aan verbazing, toen plotseling het nieuws naar buiten werd gebracht dat zevenvoudig wereldkampioen in 2025 zijn debuut zou gaan maken bij het team van Ferrari. Het team van Mercedes moest hierdoor plotseling op zoek naar een opvolger voor de Britse ster. Verschillende namen passeerden de revue. Zo was onder andere Carlos Sainz beschikbaar op de transfermarkt. Hij moest bij Ferrari immers plaatsmaken voor de komst van Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Interne redenen achter komst Antonelli

Uiteindelijk liet Mercedes-teambaas Toto Wolff de Spanjaard links liggen, en koos hij ervoor om de achttienjarige Andrea Kimi Antonelli dit jaar bij de Zilverpijlen naast George Russell te laten debuteren: "Voor de start van het seizoen had niemand op de jonge Antonelli gerekend", schrijft Sascha Roos in een column voor Sky Deutschland. "Als ik Mercedes was, zou ik Sainz hebben vastgelegd en Antonelli voor de komende tijd bij Williams hebben ondergebracht. Er zijn absoluut interne redenen voor waarom Toto Wolff dit heeft besloten. Het was het beste seizoen van Sainz in de Formule 1 tot nu toe, met twee overwinningen. Het werkte goed met Sainz en Leclerc."

Ferrari verzwakt door Hamilton

Ook over de beslissing van Ferrari om Sainz in te ruilen voor Hamilton, heeft hij zijn twijfels: "Sainz is niet veel slechter dan Hamilton, als hij überhaupt slechter is. Hamilton zal tijd nodig hebben om aan de auto te wennen, en als het zover is is de trein misschien al vertrokken wat betreft het wereldkampioenschap. De manier waarop Sainz en Leclerc reden aan het eind van het seizoen en kijkend naar het feit dat de auto's niet veel zullen veranderen voor 2025... Ferrari zal in eerste instantie verzwakt worden door Hamilton in de eerste paar races. Het zou mij heel erg verbazen als Hamilton gedurende het seizoen Leclerc onder controle weet te krijgen."

Gerelateerd