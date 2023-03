Brian Van Hinthum

Maandag 20 maart 2023 15:39

Lewis Hamilton kwam zondag in Djedda als vijfde over de streep tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië en daarmee moest hij zijn meerdere erkennen in George Russell, die als vierde wist te finishen. De zevenvoudig wereldkampioen brengt een verschil in de set-up aan als reden dat hij achter zijn jongere teamgenoot eindigde.

De tweede race van het seizoen werd opnieuw niet wat Hamilton ervan gehoopt had. De zevenvoudig wereldkampioen begon op de harde band, had het moeilijk in die stint en uiteindelijk op de mediums wist hij teamgenoot Russell ook niet het vuur aan de schenen te leggen. Dat terwijl Russell op dat moment juist op de harde band aan het rijden was. De jongere van het tweetal wist Hamilton achter zich te houden en leek het aanvankelijk met een vierde stek te moeten doen.

Geweldige punten

Heel even mocht Russell zich zelfs een podiumbezoeker noemen in het 2023-seizoen na een straf voor Fernando Alonso, maar dit werd later tóch weer teruggedraaid door de FIA. Uiteindelijk bleef de jonge Brit natuurlijk wel zijn voorsprong op Hamilton behouden. Hoewel Hamilton in eerste instantie vrij bot reageerde op het podium voor Russell, is hij later voor de camera van Sky Sports wél wat complimenteuzer over zijn teamgenoot. "We hebben geweldige punten binnengehaald voor het team. George is derde geworden en heeft het geweldig gedaan", zegt Hamilton.

50/50 set-up

Toch zit het hem vanzelfsprekend niet helemaal lekker dat hij zijn meerdere moest erkennen in zijn ploegmaat. Hamilton verklaart waarom hij Russell niet wist te passeren in Djedda. "De strategie werkte niet echt goed voor mij. De set-up was een beetje verkeerd. Met George zijn set-up was ik ook een stuk beter gefinisht. Er was een 50/50-keuze. Ik ging voor de ene weg en hij voor de andere. Zoals wel vaker was zijn keuze de verkeerde, maar pakte het toch goed uit", laat Hamilton opmerkelijk genoeg optekenen. "Ik kon daardoor alleen zijn snelheid bijhouden en niet sneller zijn", besluit hij.