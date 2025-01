Voormalig Formule 1-coureur Vitantonio Liuzzi herinnert zich dat hij vaak bibberde van de angst als hij zag dat Dr Helmut Marko hem belde, en onthuld dat de Oostenrijker soms naar hem schreeuwde wanneer hij de telefoon opnam. Liuzzi reed voor Red Bull Racing en Toro Rosso in de eerste jaren van het team.

Liuzzi was een van de eerste Red Bull-coureurs in 2005. Naast David Coulthard, de grote naam bij het team, deelden Liuzzi en Christian Klien het tweede stoeltje, maar het was voornamelijk Klien die achter het stuur zat. Een jaar later werd Minardi omgetoverd tot Toro Rosso, en hier reed de Italiaan nog twee jaar voor hij verkaste naar Force India. Liuzzi was een groot talent voor hij arriveerde in de Formule 1, maar dit vertaalde zich nooit naar blijvend succes in de koningsklasse. Wel heeft hij erg veel te maken gehad met Dr Marko, een man die volgens de inmiddels 43-jarige Liuzzi erg onvoorspelbaar is in zijn gemoedstoestand.

Je neemt op en hij schreeuwt

Liuzzi bleef tot het einde van 2011 actief in de Formule 1, en kende zijn meest succesvolle periode bij Force India, waar hij samen met Adrian Sutil de zevende plaats veroverde in het constructeurskampioenschap. De Italiaan herinnert zich echter nog goed hoe het was om in gesprek te gaan met Marko, uit zijn tijd in Milton Keynes en Faenza. “Natuurlijk waren de gesprekken met Dr. Marko altijd heel kort en direct,” zei Liuzzi bij de Inside Line F1 podcast. “Iedereen weet hoe hij is. En ik moet zeggen dat in het begin, toen ik in de autosportwereld kwam en met hem te maken kreeg, als je Dr Marko's naam op de telefoon ziet staan als hij je belt, je begint te bibberen. Je weet nooit in welke gemoedstoestand hij opneemt. Soms neem je de telefoon op en schreeuwt hij, en soms is het een open gesprek." Toch houdt Liuzzi goede herinneringen over aan deze tijd, en zijn samenwerking met Marko. "Ik ging graag met hem om omdat hij zo'n rechtlijnig persoon was. Bij hem is wit wit, zwart zwart.”

