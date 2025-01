Lewis Hamilton gaat dit jaar opnieuw op jacht naar zijn felbegeerde achtste wereldtitel en de Ferrari-rijder gaat dat dit jaar proberen te bewerkstelligen voor zijn nieuwe team uit Italië. Hij lijkt gemotiveerder dan ooit en is al vroeg in het jaar begonnen met de voorbereidingen. De Scuderia beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Hamilton waarschuwt

Dit jaar gaat het dus gebeuren en de Britse rijder hoopt vanzelfsprekend dit seizoen een gooi te doen naar de wereldtitel. Hamilton laat daags na zijn verjaardag, de Ferrari-rijder tikte de veertig aan, wat weten aan de rest van de wereld. Hamilton blijkt, gehuld in een Ferrari-rood skipak, al hard aan het werk te zijn richting het nieuwe seizoen in de bergen: "Opnieuw een jaar rondom de zon. Bedankt voor alle verjaardagsliefde. Ik ben al hard aan het werk. We spreken elkaar snel", zo waarschuwt hij zijn concurrentie over zijn vroege voorbereidingen op het aankomende jaar.

